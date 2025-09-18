ساماندهی و توسعه بندرگاه خمیر در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از بندر چندمنظوره شهرستان خمیر که با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرکل بنادر و دریانوردی و مدیرکل گمرکات هرمزگان انجام شد، اظهار کرد: در جریان این بازدید از روند پهلوگیری و تخلیه بار، همچنین مراحل تکمیل بندر خمیر بررسی شد و با فعالان حوزه لنجداری و صاحبان کالا نیز گفتوگو کردیم.
وی با اشاره به اهمیت این بندر در رونق معیشت مردم و توسعه دریامحور افزود: بندر خمیر دو کارکرد مهم دارد؛ نخست ساماندهی بارهای ملوانی و دوم صادرات مواد معدنی، به همین دلیل این بندر میتواند نقطهای کلیدی در رونق اقتصادی استان باشد و باید هرچه سریعتر زیرساختهای آن از جمله سولهها و انبارها با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه وضعیت کنونی بندر خمیر نیازمند اصلاح جدی است، تصریح کرد: نابسامانیها و بینظمیهای موجود در بندر باید برطرف شود مقرر شد برنامه زمانبندی مشخصی تدوین و ارائه شود تا روند ساماندهی با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری پیگیری شود.
آشوری تازیانی درباره مبادلات مرزی نیز گفت: ضروری است میان فعالیتهای معیشتی ملوانان و قاچاق کالا تفکیک قائل شویم چراکه مبارزه با قاچاق یک اصل انکارناپذیر است، اما حقوق مرزنشینان باید در قالب سازوکارهای قانونی تسهیل شود تا زندگی آنان با مشکلات کمتری مواجه شود.
به گفته وی؛ برای رسیدن به این هدف، دو کارگروه تخصصی شامل کارگروه ساماندهی مرزی و کارگروه مبارزه با قاچاق کالا تشکیل خواهد شد در این نشستها علاوه بر دستگاههای اجرایی، نمایندگان تعاونیها، شوراهای محلی و ذینفعان نیز حضور خواهند داشت تا راهکارهای مشترک برای ساماندهی فعالیتهای مرزی ارائه شود.
استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: با اجرای برنامههای مصوب، بندر خمیر به یکی از بنادر راهبردی استان تبدیل میشود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان ایفا خواهد کرد.
