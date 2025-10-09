  1. استانها
آشوری:  ساماندهی مبادلات مرزی نیازمند نگاه ملی و کوتاه‌کردن فرآیندهاست

بندرعباس- استاندار هرمزگان بر لزوم اصلاح روش‌ها و هدایت تجارت مرزی به سمت چارچوب‌های رسمی و قانونی تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر محمد آشوری تازیانی در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی بر لزوم اصلاح روش‌ها و هدایت تجارت مرزی به سمت چارچوب‌های رسمی و قانونی تاکید کرد.

وی با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی اظهار کرد: رویکرد اصلی، اصلاح روش‌های موجود و سوق دادن آن به سمت تجارت رسمی در یک بازه زمانی مشخص است.

آشوری با تفکیک موضوع ساماندهی و مبارزه با قاچاق در مباحث مرزی، بر لزوم ایجاد تعادل بین این دو تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترکی بین مسئولان سامانه مرزی و مبارزه با قاچاق برگزار شود و هدف از این جلسات، ایجاد یک نگاه متعادل و هماهنگ است.

وی افزود: مبارزه با قاچاق یک ضرورت است، زیرا قاچاق کالا به اقتصاد ملی لطمه می‌زند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم نگاه ملی و فرابخشی در مدیریت مرزها هشدار داد که تصمیمات محلی و منطقه‌ای بدون درنظرگرفتن این نگاه، می‌تواند پیامدهای نامناسبی در سطح کلان داشته باشد.

آشوری کوتاه‌کردن فرآیندهای طولانی اداری را یک ضرورت جدی خواند و با اشاره به مثال عینی یک کالا که فرآیند ترخیص آن با مشکلات مواجه شده بود، گفت: برخی مقررات مربوط به دهه ۶۰ است و امروز نیاز به بازنگری کارشناسی دارد.
وی اظهار داشت: بن‌بست‌ها با نگاه کارشناسی و مردمی قابل حل است و هرچه اختلال و آشفتگی بیشتر باشد، قاچاقچیان راحت‌تر می‌توانند از شرایط سوءاستفاده کنند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، مرز را یک ظرفیت برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم مناطق مرزی دانست و پیشنهاد کرد: باید با ایجاد تشکل‌های مختلف مانند تعاونی‌ها یا شرکت‌های سهامی، مردم محلی را به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی درگیر کرد چرا که هدف نهایی، ساماندهی فعالیت‌ها و استفاده بهینه از این ظرفیت‌هاست.

    • کاظ IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تشکر وقدردانی استاندار عزیزمون از زمانیکه استاندار هرمزگان شدند بندرعباس عجیب تغییر کرد با اینکه بندری نیستم زیبایی الان حس میکنم که چقدر این استامدار زحمت میکشه ممنونیم از از جناب اقای آشوری عزیز همینجور که ما ارامش داریم خداوند نیرو وسلامتی به شما عطا کنه انشااااااااا

