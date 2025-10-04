  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

قاچاق ۱۸۰ میلیاردی لوازم یدکی در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۲۶ هزار قطعه لوازم یدکی قاچاق خودرو خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شهرک صنعتی بهارستان تخلیه و دپو شده که توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به بازار تهران منتقل می‌شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی مرجع قضایی تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام و در بازرسی مشخص شد کالاهای مذکور در سامانه ثبت نشده و اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: در بازرسی از محل، ۲۶ هزار و ۳۶۷ قلم انواع لوازم یدکی خودرو کشف که با تشکیل پرونده به همراه متهم به دادسرا ارجاع شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۸۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

فاطمه کریمی

