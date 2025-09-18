به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان به تشریح برنامه‌های اجرایی هیئت در حوزه آموزش، برگزاری مسابقات و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های ملی و بین‌المللی پرداخت.

اصلانی با اشاره به موفقیت‌های هیئت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری به‌ویژه در بخش پرورش اندام با حضور مدرسین فدراسیون برگزار شد و علیرغم نیاز به برنامه‌های جدید، توانستیم دوره‌های لازم را در این حوزه برگزار کنیم.

وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه‌های علم تغذیه، علم تمرین و برنامه‌ریزی برای مربیان و مدیران باشگاه‌های بدنسازی خبر داد و افزود: در این دوره‌ها سعی کردیم تا مربیان و داوران را با آخرین روش‌ها و مباحث علمی به‌روز کنیم.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام کردستان از برگزاری مسابقات قهرمانی و انتخابی استان در رشته‌های مختلف و همچنین اعزام تیم‌ها به رقابت‌های ملی و بین‌المللی خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته مسابقات قهرمانی باشگاه‌های استان برای آقایان و بانوان با حضور تیم‌های شهرستانی در سنندج برگزار شد و تیم‌های اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور در همدان، مهاباد، قم و دیگر شهرها موفق به کسب رتبه‌های قابل توجهی شدند.

وی به برنامه‌ریزی‌های هیئت برای برگزاری مسابقات قهرمانی و برنامه‌های آموزشی در شش ماه دوم سال اشاره کرد و گفت: امیدواریم در شش ماهه دوم، با توجه به نیاز جامعه بدنسازی، برنامه‌های آموزشی بیشتری برای مربیان و داوران برگزار کنیم تا در نهایت شاهد ارتقای سطح کیفی باشگاه‌ها و مربیان استان باشیم.

اصلانی همچنین از تدوین بانک اطلاعاتی برای تمامی ورزشکاران، مربیان و داوران بدنسازی در استان خبر داد و افزود: این اطلاعات به ما کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه این رشته ورزشی انجام دهیم.

وی در پایان از اعضای مجمع درخواست کرد تا نظرات خود را در خصوص برنامه‌های هیئت اعلام کنند و گفت: هدف ما ارتقای سطح بدنسازی استان است و امیدواریم با همکاری تمامی عزیزان به این هدف دست یابیم.