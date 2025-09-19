به گزارش خبرنگار مهر، شاید این جمله را طی چند سال اخیر بسیار شنیده‌ایم که «مجموعه تئاتر شهر دیگر مثل گذشته نیست و هر روز شرایط این مجموعه بدتر می‌شود». این حس و حال ناشی از روندی است که مدیران و مسئولان تصمیم‌گیرنده در سال‌های اخیر برای این مجموعه تئاتری رقم زده‌اند.

طی چند سال گذشته مجموعه تئاتر شهر بدون برنامه‌ریزی و حمایت درست از سوی متولیان فرهنگی و هنری فعالیت کرده است. یکی از موضوعاتی که باعث شده تا مجموعه تئاتر شهر نتواند روند مناسب و رو به رشدی داشته باشد، نبود ثبات مدیریتی در این مجموعه هنری است.

مدیرانی که برای هدایت تئاتر شهر انتخاب شده‌اند نتوانسته‌اند مدت زمان و همچنین استقلال لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت این مجموعه را در اختیار داشته باشند. البته برخی مدیران هم با اقداماتی سلیقه‌ای شرایط خوبی را بر فعالیت مجموعه تئاتر شهر رقم نزدند.

با توجه به شرایطی که مجموعه تئاتر شهر در عرصه مدیریت در سال‌های اخیر تجربه کرده است، باید دید با حضور کوروش سلیمانی به عنوان یک هنرمند فعال و با سابقه تئاتر چه وضعیتی را تجربه می‌کند.

کوروش سلیمانی از جمله هنرمندانی است که بارها در سالن‌های مجموعه تئاتر شهر به نقش‌آفرینی پرداخته و همانطور که خود در جلسه معارفه‌اش اشاره کرد «مجموعه تئاتر شهر به نوعی برایش خانه پدری است». وی ناآشنا به روزهای اوج و در عین حال شرایط نابسامان چند سال اخیر مجموعه تئاتر شهر نیست و اگر روزی خود منتقد برنامه‌ریزی و شرایط در این مجموعه بوده حالا سکان هدایت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفته است و باید دید در این تجربه جدید چه کارنامه‌ای برای خود رقم می‌زند.

سلیمانی در جلسه معارفه‌اش گفته که ادعای نجات تئاتر شهر، ادعایی شاید جذاب و عامه‌پسند اما گزاف و ایده‌آلیستی است و وی هرگز این ادعا را ندارد اما مطمئن است با تمام وجود برای اصلاح قدم به قدم آن تلاش خواهد کرد.

یکی از چالش‌های مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر سر و سامان دادن به ساختار انتخاب اجراهای متقاضی حضور در سالن‌های مجموعه است. در برخی دوره‌ها گمان می‌رفت حضور یک شورا متشکل از هنرمندان تئاتر بتواند روند کارشناسانه و عادلانه‌ای برای انتخاب آثار تئاتر شهر رقم بزند ولی در اکثر موارد این شوراها عملکرد و خروجی قابل قبولی نداشتند. باید دید سلیمانی در این خصوص چه تصمیم و برنامه‌ای را اتخاذ می‌کند.

با توجه به متقاضیان بسیاری که برای اجرا در سالن‌های تئاتر شهر پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند، انتخاب آثاری که سطح کیفی قابل قبولی داشته باشند و در عین حال ایجاد فرصت برای جوانان و استعدادهای تئاتری کار مهمی است که هر مدیر مجموعه تئاتر شهر باید انجام دهد و سلیمانی نیز باید مسئولیت این انتخاب‌ها را عهده‌دار شود.

از سوی دیگر وضعیت بنای مجموعه تئاتر شهر هر روز نسبت به گذشته نامطلوب‌تر می‌شود و مدیر مجموعه تئاتر شهر باید بر اساس اولویت‌بندی و نیازها برنامه‌ای برای بهبود این شرایط داشته باشد.

نبود حمایت و بودجه‌ای مشخص برای مجموعه تئاتر شهر دست و بال مدیر این مجموعه را برای حمایت از گروه‌ها و همچنین انجام و اجرای امور و برنامه‌های مدنظر می‌بندد. مشخص نیست کوروش سلیمانی می‌تواند این شرایط را تغییر دهد یا نه.

وضعیت حریم مجموعه تئاتر شهر هم طی ۲ سال گذشته نامطلوب بوده و باعث شده این مجموعه هر چه بیشتر در حاشیه قرار بگیرد. سر و سامان دادن به حریم مجموعه و در عین پایان اجرای طرح حریم می‌تواند یکی از اقدامات مهم سلیمانی به عنوان مدیر تئاتر شهر باشد.

از همه نکات مهم‌تر اینکه باید دید کوروش سلیمانی تا چه اندازه استقلال در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد و تا چه حد می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های جسورانه شور و حال از دست رفته را به مجموعه تئاتر شهر بازگرداند.