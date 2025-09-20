به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد. این باخت باعث شد تا انتقادهای زیادی از عملکرد شاگردان ساپینتو مطرح شود و بیشترین فشار روی آنتونیو آدان دروازه‌بان جدید استقلال و دو مدافع میانی این تیم، عارف آقاسی و آرمین سهرابیان قرار بگیرد.

عملکرد آدان نشان می‌دهد که هنوز نتوانسته با مدافعان استقلال هماهنگ شود. او پس از کلین‌شیت در نخستین دیدار لیگ برتر برابر تراکتور، در سه مسابقه بعدی (دو بازی لیگ برتر، سوپرجام برابر تراکتور و جدال با الوصل) در مجموع ۱۳ گل دریافت کرده و میانگین سنگین ۳.۲۵ گل خورده در هر بازی را به جا گذاشته است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که خط دفاعی استقلال و گلر جدید این تیم هنوز به هماهنگی لازم نرسیده‌اند و تکرار اشتباهات فردی و گروهی در این خط، مهم‌ترین نقطه ضعف آبی‌پوشان در شروع فصل بوده است.

استقلالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر فردا یکشنبه ۳۰ شهریور رو در روی پیکان قرار خواهد گرفت اما بعید است ساپینتو دست به تغییر در خط دروازه خود بزند و آدان کماکان به عنوان دروازه بان اصلی استقلال به کار خود ادامه می‌دهد.