به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی از بین متقاضیانی که کدرشته محلهای مؤسسات مذکور را انتخاب کرده و نمره علمی مرحله معرفی چند برابر ظرفیت را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
نکات مورد توجه معرفی شدگان:
الف) در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و این مرحله را با موفقیت سپری کنند. همچنین صلاحیت عمومی آنان توسط هیئت مرکزی گزینش ذیربط تائید شده و حداقل نمره علمی نهایی برای هر رشته را کسب کنند.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشتههای متمرکز آزمون سراسری (در نیمه دوم مهرماه) اعلام خواهد شد.
ب) معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی نیست و معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخهای مقرر به آدرس تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی مؤسسات ذیربط مندرج در جدول شماره یک مراجعه کنند. هر متقاضی حداکثر به دو دانشگاه یا مورد بورسیه و شرایط خاص معرفی شده است.
بدیهی است عدم مراجعه برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی، به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشتههای آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در سایر اولویتهای انتخابی وی بررسی میشود.
پ) آن دسته از متقاضیانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده اما در این مرحله معرفی نشده اند، عدم معرفی آنها به یکی از دلایل ذیل است:
۱ - یا شانس قبولی در اولویتهای بالاتر از کدهای مربوط به رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص را دارند.
۲ - یا حداقل نمره علمی لازم یا شرایط تعیین شده برای دانشگاه و یا کدرشته محل مربوط را ندارند.
تذکر مهم: بررسی و پاسخگویی در خصوص وضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشدند در اواخر مهرماه میسر خواهد بود. پس از اعلام نتایج نهایی، در نیمه دوم مهر ماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع ر سانی سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کرده اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه خواهد شد. لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه، نسبت به مندرجات آن سوال دارند، میتوانند درخواست خود را مطرح کنند.
ت) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای اطلاع از برنامه زمانی، محل انجام مصاحبه و مدارک مورد نیاز برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، باید از روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع ر سانی مؤسسه یا ارگان محل معرفی مندرج در جدول شماره یک مراجعه کنند.
ث) برنامه زمانی و آدرس درگاه اطلاع رسانی مؤسسات: افراد معرفی شده چند برابر ظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مندرج در جدول شماره ۱ باید برای اطلاع از زمان انجام مراحل مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس مندرج در جدول زیر مراجعه کنند.
جدول شماره ۱ – دانشگاهها، مؤسسات و ارگانهای پذیرنده رشتههای بورسیه و دارای شرایط خاص
|ردیف
|نام دانشگاه
|آدرس درگاه اطلاع رسانی برای مصاحبه
|۱
|دانشگاه شاهد تهران
|shahed.ac.ir
|۲
|دانشگاه شهید مطهری
|www.motahari.ac.ir
|۳
|دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری
|www.ujsas.ac.ir
|۴
|دانشگاه علامه طباطبایی تهران
|https://baconditions.atu.ac.ir
|۵
|دانشگاه تهران
|https://academics.ut.ac.ir/fa
|۶
|دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران
|www.refah.ac.ir
|۷
|دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
|https://.iribu.ac.ir
|۸
|دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سیاه - قم
|www.smc.ac.ir
|۹
|دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد
|www.imamreza.ac.ir
|۱۰
|دانشگاه علومپزشکی بقیه الله (عج) (بورسیه سپاه)
|www.bmsu.ac.ir
|۱۱
|دانشگاه علوم پزشکی ارتش (بورسیه ارتش)
|www.ajaums.ac.ir
|۱۲
|بورسیه فرماندهی نیروی انتظامی در دانشگاههای علوم پزشکی
|معرفی شدگان لازم است ۷۲ ساعت بعد از اعلام نتیجه به دفتر گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان محل سکونت خود مراجعه کنند.
|۱۳
|بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی ارتش
|از طریق ارگان ذیربط به معرفی شدگان اعلام خواهد شد.
|۱۴
|رشتههای تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|لازم است با توجه به استان محل اقامت خود و مطابق جدول شماره ۲ مندرج در این اطلاعیه به دانشگاههای علوم پزشکی مشخص شده مراجعه کنند.
|۱۵
|رشتههای پذیرش بدون آزمون کاردانی وزارت بهداشت
|به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان بومی خود مراجعه کنند.
|۱۶
|دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
|از متقاضیان رشتههای تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی متعاقباً و به صورت مستقیم از سوی دانشگاه فوق برای انجام مراحل مصاحبه دعوت خواهد شد؛ به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته ها اعلام نمیشود.
|۱۷
|دانشگاه غیرانتفاعی سوره
|https://soore.ac.ir
|۱۸
|آموزشکده فنی نقشه برداری- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
|https://ngomapping.ir
|۱۹
|دانشگاه اراک (طرح فرا)
|https://araku.ac.ir/veb/edu
|۲۰
|رشتههای بورسیه صنعت و مشاغل
|https://sib.saorg.ir
|۲۱
|دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|www.ihu.ac.ir
جدول شماره ۲ – دانشگاههای محل انجام مصاحبه از معرفی شدگان موضوع ردیف ۱۴ جدول شماره ۱
|استان محل اقامت
|نام دانشگاه مجری محل مصاحبه
|توضیحات
|آذربایجان شرقی
|علوم پزشکی تبریز
|تمامی داوطلبان استان
|اردبیل
|تمامی داوطلبان استان
|آذربایجان غربی
|علوم پزشکی ارومیه
|تمامی داوطلبان استان
|اصفهان
|علوم پزشکی اصفهان
|تمامی داوطلبان استان
|چهارمحال و بختیاری
|تمامی داوطلبان استان
|البرز
|علوم پزشکی البرز
|تمامی داوطلبان استان
|مرکزی
|تمامی داوطلبان استان
|قم
|تمامی داوطلبان استان
|تهران
|علوم پزشکی تهران
|تمامی داوطلبان استان (به جز بورسیه ارتش، بقیه الله، نیروی انتظامی و وزارت دفاع که باید به ارگان مربوط مراجعه کنند)
|خراسان رضوی
|علوم پزشکی مشهد
|تمامی داوطلبان استان
|خراسان شمالی
|تمامی داوطلبان استان
|خراسان جنوبی
|علوم پزشکی بیرجند
|تمامی داوطلبان استان
|خوزستان
|علوم پزشکی اهواز
|تمامی داوطلبان استان
|سیستان و بلوچستان
|علوم پزشکی زاهدان
|تمامی داوطلبان استان
|لرستان
|علوم پزشکی لرستان-خرم اباد
|تمامی داوطلبان استان
|زنجان
|علوم پزشکی زنجان
|تمامی داوطلبان استان
|قزوین
|علوم پزشکی قزوین
|تمامی داوطلبان استان
|فارس
|علوم پزشکی شیراز
|تمامی داوطلبان استان
|بوشهر
|تمامی داوطلبان استان
|کهگیلویه و بویراحمد
|تمامی داوطلبان استان
|کرمان
|علوم پزشکی کرمان
|تمامی داوطلبان استان
|کردستان
|علوم پزشکی همدان
|تمامی داوطلبان استان
|همدان
|تمامی داوطلبان استان
|کرمانشاه
|علوم پزشکی کرمانشاه
|تمامی داوطلبان استان
|ایلام
|تمامی داوطلبان استان
|گیلان
|علوم پزشکی گیلان-رشت
|تمامی داوطلبان استان
|مازندران
|علوم پزشکی مازندران-ساری
|تمامی داوطلبان استان
|سمنان
|تمامی داوطلبان استان
|گلستان
|تمامی داوطلبان استان
|هرمزگان
|علوم پزشکی بندرعباس
|تمامی داوطلبان استان
|یزد
|علوم پزشکی یزد
|تمامی داوطلبان استان
