پدر فرزندکش در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم آقاجانلو گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر پیدا شدن جسد مردی در جاده تهم، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۴ و اداره مبارزه با جرایم جنایی و اکیپ بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و با بررسی‌های فنی، متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، لب به اعتراف گشود.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: پس از اعتراف قاتل (پدر) مشخص شد درگیری بین پدر و پسر، بر سر درخواست هزینه‌های تأمین مواد مخدر پسر اتفاق افتاده که طی آن بر اثر اصابت ضربه، پسر ۳۵ ساله جان خود را از دست داده است.

آقاجانلو افزود: قاتل پس از بازسازی صحنه و تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی و سپس روانه زندان شد.