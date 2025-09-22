دعوت از ۲۵ بازیکن به اردوی تیم فوتبال دختران نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پنجمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از سوم مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
براین اساس منظور شادی مهینی، سرمربی تیم ملی ۲۵ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
عسل دهقان نیا (اردبیل)
ویان کمانگر (کردستان)
سونیا کوراوند، درسا قاسمی (خوزستان)
دینا قربانی (فارس)
باران حسینی (کرمانشاه)
آرتینا شهابی، فاطمه لطف زاده، ستیا خدایی (تهران)
ویانا حق شناس، آوابیگی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ستیا فروزانفر، ترنم انصاری (اصفهان)
تانیا قربانی، الینا شهبازی، فاطمه ممشلی (گلستان)
مهرسا براری، یسنا جعفرنیا (گیلان)
هانیه نقدی، یکتا نهنگ (مازندران)
هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)
آرشیدا نیکومنش (خراسان رضوی)
فاطمه شهسواری (کرمان)
اردوی فوق تا روز چهارشنبه ۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.
اردوهای آمادهسازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان برگزار میشود.
