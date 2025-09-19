  1. ورزش
برد مدعیان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر زنان با برتری برابر فرا ایساتیس نخستین پیروزی خود را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان درحالی برگزار شد که پرسپولیس امروز (جمعه) میزبان فرا ایساتیس کران فارس بود و در نهایت موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروزی برسد.

خاتون بم هم با ۶ گل برابر حریف کردستانی خود پیروز شد، ایستا البرز از سد ملوان بندرانزلی گذشت و سپاهانی‌ها با کامبک در نیمه دوم بازی آوا تهران را مغلوب کردند. گل گهر سیرجان هم برابر ایلامی‌ها به برتری دست پیدا کرد.

نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

*خاتون بم ۶ - یاسام کردستان صفر

*پرسپولیس ۲ - فرا ایساتیس کران فارس صفر

*ملوان بندرانزلی صفر - ایستا البرز ۲

*سپاهان اصفهان ۴ - آوا تهران ۳

*پالایش گاز ایلام صفر - گل‌گهر سیرجان ۲

