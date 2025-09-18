زینب سادات موسوی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزشی «طرح طوبی» ویژه فعالان، مبلغان و دغدغه‌مندان حوزه عفاف و حجاب با هدف ارتقای توان پاسخ‌گویی به شبهات، آموزش شیوه‌های مؤثر تبلیغ و کنشگری فعال در حال برگزاری است.

وی افزود: این دوره با همکاری مؤسسه خیبر استان گلستان و با تدریس اسلاملو و وزیری، در دو قالب نیمه حضوری طراحی شده است. دوره نیمه‌حضوری شامل هشت ساعت آموزش حضوری فشرده و هشت ساعت محتوای آفلاین است.

موسوی‌کیا با اشاره به اهداف این دوره اظهار کرد: توانمندسازی فعالان فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، پاسخ‌گویی به شبهات روز، آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر، و افزایش مطالبه‌گری اجتماعی از جمله محورهای اصلی دوره محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها با رویکرد آموزش تلفیقی دانش تخصصی و مهارت‌های تبلیغی برگزار می‌شود، افزود: مخاطبان دوره شامل اساتید حوزه و دانشگاه، مدیران و معلمان دینی، طلاب، دانشجویان دغدغه‌مند، رابطان فرهنگی سازمان‌ها، و دانش‌آموزان دختر نخبه و فعال (پایه دهم تا دوازدهم) هستند.

مدیر شورای راهبری عفاف و حجاب گلستان در ادامه به سرفصل‌های این دوره اشاره کرد و گفت: آموزش در سه بخش «اندیشه و محتوایی»، «مهارت‌های ارتباطی» و «عملیات فرهنگی میدانی» طراحی شده است. آسیب‌شناسی علل بی‌حجابی، نقش حجاب در کرامت زن، بررسی شبهات و تحلیل علمی موضوع حجاب در کنار آموزش اصول مناظره، مخاطب‌شناسی، شیوه‌های فعالیت مؤثر فرهنگی و تشکل‌سازی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دوره است.

وی افزود: منابع آموزشی این دوره شامل کتاب‌های «جواهرانه»، «بی‌پرده با حجاب» و کتاب‌کار «اصول مواجهه و مناظره در حوزه حجاب» است که با هدف ارتقای مباحث نظری و کاربردی در اختیار فراگیران قرار می‌گیرد.

عضو شورای راهبری عفاف و حجاب استان گلستان خاطرنشان کرد: امید داریم برگزاری چنین دوره‌هایی بتواند زمینه‌ساز افزایش سواد فرهنگی، تقویت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری مؤثر در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه شود.