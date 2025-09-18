به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در جریان بازدید از پروژه اتصال بلوار «کریمخان» به بلوار «بهارستان» با اشاره به اهمیت اولویتدار حل معضل ترافیک در خرمآباد، اظهار داشت: مدیریت شهری خرمآباد در زمینه بازگشایی معابر طی یک سال گذشته اقدامات متعدد و قابلتوجهی انجام شده است.
وی گفت: از جمله این اقدامات میتوان به بازگشایی و اتصال خیابان ۷۵ متری «کریمخان» به جاده «سرابیاس»، پیشرفت قابلتوجه در احداث کمربند شرقی که مراحل زیرسازی آن انجام شده و بهزودی آسفالت آن آغاز خواهد شد.
شهردار خرمآباد، بیان داشت: پروژه تعریض خیابان ۱۷ شهریور، اقدامات انجام شده در حال انجام در خیابان «حافظ» و همچنین فعالیت پیمانکار در کنارگذر «شاپوری» از دیگر پروژههای است.
بارانی بیرانوند یکی از مهمترین پروژههای مهم شهر را اتصال میدان «کریمخان» به بلوار «بهارستان» عنوان کرد و افزود: این محور که باید خیابان ۷۵ متری را به بلوار بهارستان متصل میکرد، به دلیل تداخل با دیوار مخابرات برای سالهای طولانی ناتمام مانده بود و باوجود انجام بخش قابلتوجهی از آسفالت بلوار، به دلیل وجود دیوار بیمارستان شهید رحیمی، این اتصال محقق نشده بود.
وی از برگزاری جلسهای با حضور اعضای شورای شهر و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد عملیات اجرایی این معبر آغاز شود. برایناساس، شهرداری منطقه سه موظف به اجرای عملیات زیرسازی و احداث دیوار جایگزین شده است.
شهردار خرمآباد در تشریح توافق صورتگرفته، گفت: با مخابرات استان به توافق رسیدیم که بهازای واگذاری یک زمین به مساحت تقریبی ۵.۵ هکتار از محل اعتبارات ماده ۱۰۱، سهم شهرداری در این معبر به شهرداری واگذار شود.
بارانی بیرانوند با ابراز امیدواری از تصویب این طرح در کمیسیون ماده پنج در همین هفته، افزود: با نگاه مثبت و مساعدتهای سازنده استاندار که در بازگشاییهای قبلی نیز نقش اصلی و عامل داشتند، این مصوبه بهزودی نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این توافق به تأیید اعضای شورای شهر و کمیته فرمانداری رسیده و بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی برای احداث دیوار و زیرساخت خواهیم بود.
شهردار خرمآباد، تأکید کرد: با اجرای این پروژه، شاهد یک اتصال بسیار مهم در ناحیه جنوب شهر به بلوار حیاتی «بهارستان» خواهیم بود. این اتصال دسترسی محلات متراکم جنوب شرق به مرکز شهر و منطقه «ماسور» را تسهیل میکند.
