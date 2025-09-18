تشکیل شورای ائتلاف جوانان مشگین شهر با محوریت نخبگان

علی امامقلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌زودی شاهد شکل‌گیری شورای ائتلاف جوانان شهرستان خواهیم بود. شورایی که با حضور جوانان نخبه، تحصیل‌کرده و دغدغه‌مند، پشتوانه‌ای قوی برای آینده خواهند بود.

وی افزود: استقبال گسترده و همراهی جوانان در این مسیر، نشانه‌ای روشن از پویایی و ظرفیت بالای نسل جدید است و حضور این قشر می‌تواند نویدبخش تحول، نشاط اجتماعی و تصمیم‌سازی‌های کارآمد در سطح شهرستان باشد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان مشگین شهر گفت: این شورا بر سه محور اساسی کادرسازی، گفتمان‌سازی و برنامه‌ریزی فعالیت خواهد کرد چرا که آینده‌سازی بدون تربیت نیروهای کارآمد، تولید فکر و اندیشه و ترسیم نقشه راه ممکن نخواهد بود.

امامقلی زاده عنوان کرد: این حرکت، گامی مهم در جهت استفاده از توانمندی‌های نسل جوان و فراهم‌سازی بستری برای مشارکت فعال آنان در روندهای مدیریتی و اجتماعی شهرستان تلقی می‌شود.