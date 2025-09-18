  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

دادستان سبزوار: با مقصران آتش‌سوزی ساختمان سیمان برخورد قضائی می‌شود

دادستان سبزوار: با مقصران آتش‌سوزی ساختمان سیمان برخورد قضائی می‌شود

مشهد- دادستان سبزوار گفت: با مقصران آتش‌سوزی ساختمان سیمان برخورد قضائی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صدیقی در پی آتش‌سوزی گسترده در ساختمان شرکت سیمان سبزوار و عملیات اطفای حریق آن، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نماینده دادستانی از لحظات اولیه وقوع حادثه تا پایان عملیات اطفای حریق در محل حضور داشته و اقدامات لازم برای مدیریت و نظارت بر روند عملیات و صدور دستورات قضائی انجام شده است.

دادستان سبزوار بیان کرد: در این اطلاعیه از حضور به‌موقع و مسئولانه نیروهای آتش‌نشانی، تیم‌های امداد و نجات، اورژانس، مأموران انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول قدردانی شده است.

وی تاکید کرد: بررسی ابعاد حادثه به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد و پس از دریافت گزارش‌های کارشناسی، مقصران احتمالی بدون اغماض شناسایی و با آنان برخورد قضائی مناسب انجام خواهد شد.

کد خبر 6593943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها