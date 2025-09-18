به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صدیقی در پی آتشسوزی گسترده در ساختمان شرکت سیمان سبزوار و عملیات اطفای حریق آن، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: نماینده دادستانی از لحظات اولیه وقوع حادثه تا پایان عملیات اطفای حریق در محل حضور داشته و اقدامات لازم برای مدیریت و نظارت بر روند عملیات و صدور دستورات قضائی انجام شده است.
دادستان سبزوار بیان کرد: در این اطلاعیه از حضور بهموقع و مسئولانه نیروهای آتشنشانی، تیمهای امداد و نجات، اورژانس، مأموران انتظامی و سایر دستگاههای مسئول قدردانی شده است.
وی تاکید کرد: بررسی ابعاد حادثه بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد و پس از دریافت گزارشهای کارشناسی، مقصران احتمالی بدون اغماض شناسایی و با آنان برخورد قضائی مناسب انجام خواهد شد.
