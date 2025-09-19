بابک عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر پرند با وجود پتانسیل‌هایش، در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش رباط کریم که ۲۸ بهمن سال گذشته مسئولیت این اداره را بر عهده گرفته، بر تمرکز آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی در مدارس پرند تأکید کرده و با اذعان به اینکه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی در پرند نگران‌کننده است، گفت: از هر ۱۰ آسیب اجتماعی دانش‌آموزی در رباط کریم، ۹ مورد مربوط به مدارس شهر پرند است؛ آماری که خودش جای تفکر جدی دارد.

عسگری نداشتن هدف و نگرش را عامل این آسیب‌ها در میان دانش‌آموزان دانسته و افزود: اگر به دانش‌آموزان امید و هدف بدهیم، قطعاً می‌توان روزهای روشن و آینده‌ای بهتر ساخت.

این مقام آموزشی، پرند را شهری پر از فرصت و تهدید همزمان توصیف کرده و هشدار داد، که بدون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش و پرورش، این آمارها نگران‌کننده می‌شود.

شهر پرند، واقع در جنوب غربی تهران و بخشی از شهرستان رباط کریم، به عنوان یکی از شهرهای جدید ایران طراحی شده تا جمعیت سرریز پایتخت را جذب کند.

با این حال، رشد سریع جمعیت، از جمله افزایش ۴۰ درصدی دانش‌آموزان رباط کریم در چهار سال اخیر با کمبود شدید فضاهای آموزشی همراه بوده و به چالش‌هایی مانند تراکم کلاسی و آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.

عسگری اخیراً اعلام کرد: رباط کریم به ۶۳ مدرسه جدید نیاز دارد و ۱۸ پروژه عمرانی در حال اجرا است، اما تمرکز آسیب‌ها در پرند نشان‌دهنده نیاز فوری به مداخلات فرهنگی و اجتماعی است.

کارشناسان آموزشی می‌گویند، شهرهای جدید مانند پرند، بدون سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های اجتماعی، می‌توانند به کانون‌های آسیب‌های نوجوانی مانند اعتیاد، خشونت و ترک تحصیل تبدیل شوند.