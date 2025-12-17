  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

امام جمعه جوانرود: امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است

کرمانشاه - امام جمعه شهرستان جوانرود در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر ضرورت نهادینه کردن این فریضه در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ سیدمحمد محمدی، امام جمعه جوانرود، عصر چهارشنبه در اولین نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اظهار کرد: این فریضه واجب شرعی است و در فقه اسلامی به صورت واجب کفایی بیان شده؛ یعنی اگر گروهی آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، اما ترک آن توسط همه مسئولیت‌آفرین خواهد بود.

وی افزود: مشکلات شهرستان باید در کارگروه‌های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها پیگیری شود.

فرماندار جوانرود نیز با تأکید بر اهمیت این فریضه گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از دستگاه‌های اجرایی آغاز کنیم تا فرهنگ آن در میان مردم نهادینه شود و همچنین بر تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در محلات و مساجد تأکید کرد.

سرهنگ پیرو، فرمانده سپاه ناحیه جوانرود، نیز جایگاه این فریضه در جامعه را مهم دانست و اظهار داشت: خدمت به مردم بالاترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و نهادینه کردن آن، ستون حفظ سلامت جامعه محسوب می‌شود.

کد خبر 6692954

