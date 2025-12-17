امام جمعه جوانرود: امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ سیدمحمد محمدی، امام جمعه جوانرود، عصر چهارشنبه در اولین نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اظهار کرد: این فریضه واجب شرعی است و در فقه اسلامی به صورت واجب کفایی بیان شده؛ یعنی اگر گروهی آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، اما ترک آن توسط همه مسئولیت‌آفرین خواهد بود.

وی افزود: مشکلات شهرستان باید در کارگروه‌های تخصصی امر به معروف و نهی از منکر بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها پیگیری شود.

فرماندار جوانرود نیز با تأکید بر اهمیت این فریضه گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از دستگاه‌های اجرایی آغاز کنیم تا فرهنگ آن در میان مردم نهادینه شود و همچنین بر تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در محلات و مساجد تأکید کرد.

سرهنگ پیرو، فرمانده سپاه ناحیه جوانرود، نیز جایگاه این فریضه در جامعه را مهم دانست و اظهار داشت: خدمت به مردم بالاترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و نهادینه کردن آن، ستون حفظ سلامت جامعه محسوب می‌شود.