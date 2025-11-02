فدا: در جنگ ۱۲ روزه مردم اصفهان با آرامش و اتحاد دشمن را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا در سومین جشنواره شهید چمران اظهار کرد: دو جنگ بزرگ تاریخ معاصر ایران، یعنی جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بر پایه برآورد غلط دشمنان شکل گرفت؛ آنان تصور میکردند صبح جمعه ایران بیفرمانده و بیرهبر خواهد بود و برای روز شنبه پادشاهی منصوب کرده بودند تا مردم را به دوران صد سال پیش برگردانند.
وی با تأکید بر نقش هدایت و درایت رهبری در خنثیسازی توطئههای دشمن افزود: صدام در جنگ تحمیلی از پنج محور حمله کرد و ۱۲ استان ایران را بمباران کرد، اما امام خمینی (ره) با یک جمله جریان جنگ را تغییر داد و فرمودند «یک دزد آمد و سنگی انداخت و رفت». همانگونه که در جنگ اخیر نیز مقام معظم رهبری با پیشبینی دقیق فرمودند «آمریکا غلطی کرد و جنایتی کرد، اما بیچاره خواهد شد و خون شهدا آنان را بیچاره خواهد کرد».
فدا با اشاره به ضعف روانی دشمنان در عملیات سوریه گفت: حضرت آقا در همان ساعات ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، نه با حال سوگواری بلکه با اقتدار و امید سخن گفتند و بلافاصله با تغییر فرماندهان و نمایش ظرفیت موشکی کشور، ابتکار عمل را به دست گرفتند. دشمنی که در طول چهار دهه گذشته مدعی بود ایران حتی یک موشک شلیک نخواهد کرد، شاهد بود که در آن ۱۲ روز، موشکهای ایرانی هر روز به سمت اهداف تعیینشده شلیک شدند تا به تعبیر ترامپ، «دروازههای جهنم به سوی رژیم صهیونیستی» گشوده شود.
فرمانده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان افزود: مردم در هر دو جنگ تحمیلی نقش اصلی را داشتند. در انقلاب اسلامی یک سال طول کشید تا ملت پشت نظام ایستادند، در جنگ علیه صدام ۹ ماه، اما در جنگ اخیر تنها شش صبح پس از آغاز حمله، نخستین گروههای مردمی در گلستان شهدای اصفهان برای دفاع از انقلاب حاضر شدند. همین وحدت ملی بود که تمام تحلیلهای دشمن را بر هم زد.
وی با اشاره به اهداف شکستخورده دشمنان گفت: آنان به دنبال فروپاشی صنایع موشکی و هستهای و سقوط نظام جمهوری اسلامی بودند، اما نهتنها ناکام ماندند بلکه عزم ما را برای بازسازی و پیشرفت دوچندان کردند.
فدا با اشاره به وظیفه نخبگان رسانهای و دانشگاهی تصریح کرد: باید تفاوت پیروز و شکستخورده را نشان داد و پیروزی ملت ایران را برجسته کرد. همچنین لازم است فضای پس از جنگ، که نه حالت جنگ و نه صلح کامل دارد، به میدان کار و امید و نشاط تبدیل شود.
وی با تأکید بر بیمه شدن امنیت ایران پس از هشت سال دفاع مقدس گفت: ترس از جنگ را نباید تبلیغ کرد. ایران بهواسطه ایستادگی مردم ۳۶ سال بیمه شده است و چشمانداز آینده منطقه برای جمهوری اسلامی روشن است.
فدا با اشاره به روحیه بالای مردم اصفهان گفت: در جنگ ۱۲ روزه، نصفی از کشور مستقیماً درگیر نبود ولی همان نصف دیگر، از جمله مردم اصفهان، در آرامش کامل زندگی کردند. آنان در پارک چای خوردند، قلیان کشیدند و شبها موشکهای خود را شمردند؛ در حالیکه با شلیک یک موشک از سوی ایران، هفت میلیون نفر در سرزمینهای اشغالی به پناهگاهها گریختند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان اظهار کرد: اتحاد مقدسی که در این جنگ شکل گرفت میراثی است که باید حفظ شود و نسلهای آینده مأمور ادامه آن باشند.
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