ناصری: دولت تورم را در جامعه مهار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد با اشاره به آیاتی از قران کریم، دستورات الهی در مورد قدرتمند شدن مؤمنان در برابر دشمنان را یادآور شد و گفت: حضرت امیرالمومنین (ع) در خطبه‌های ۱۹۲ و ۱۸۷ می‌فرمایند پیروزی و موفقیت مسلمانان حاصل رفتارهای خوب و عزتمند، تقویت اتحاد و یکپارچگی و پرهیز از تفرقه و کینه‌‎توزی است.

وی ادامه داد: حضرت علی (ع) همچنین بیان می‌کنند؛ «ای مردم بار سنگین گناهان را رها کنید، امام خود را تنها نگذارید که در آینده خود را سرزنش خواهید کرد، خود را در آتش فتنه‌ای که از پیش افروخته‌ای نیفکنید، راه خود را جویید و از راهی که به فتنه‌ها کشانده می‌شود دوری کنید، به جانم سوگند که مومن در شعله‌های این فتنه‌ها نابود می‌شود اما مدعیان دورغین اسلام در امان خواهند ماند. همانا من در میان شما مانند چراغی درخشننده در تاریکی هستم که هر کسی به آن پناه جوید از نور آن بهره‌مند می‎‌گردد. ای مردم سخنان من را بشنوید و به خوبی حفظ کنید، گوش دل خود را به خوبی باز کنید تا گفته‌های من را بفهمید.»

خطیب جمعه یزد در رابطه با سیاست خارجی نیز گفت: ما در سیاست خارجی با ضعف تبلیغات جهانی مواجه‌ایم و کمتر مردم خود و اسلام را به دنیا معرفی کرده‌ایم لذا باید با تلاش در این زمینه، شبهات مردم جهان نسبت به اسلام و انقلاب و آرمان‌های مردم کشورمان را بزداییم.

وی با تاکید بر امر رونق تولید و خودکفایی، افزود: دولتمردان تحقق شعار سال جاری مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و در بخش‌هایی مانند کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم اهتمام ویژه داشته باشند.

آیت‌الله ناصری بر نظارت بیشتر بر واردات و صادرات و جلوگیری از تخلفات در این حوزه مرتبط با ارز نیز تاکید و تصریح کرد: دولت برای فروشندگان و بازرگانان، سقف سود در نظر بگیرد تا گرانی و تورم در جامعه مهار شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید، خواستار حساسیت بیشتر مسئولان به امر اموزش و پرورش نوجوانان شد و اظهار کرد: باید هویت الهی دانش‌آموزان، ترویج اندیشه و تفکر و تعقل در میان آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد والا در حق آنها خیانت کرده‌ایم.

امام جمعه دارالعباده بر لزوم سالم‌سازی محیط دینی و معنوی استان تاکید و اظهار کرد: دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگ استان برای بازگشت قداست و معنویت به فضای استان تدبیر و اندیشه کرده و به تدریج مظاهر فساد ایجاد شده در استان یزد را جمع‌آوری و حذف کنند.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان نیز با اشاره به تجلیل و تعریف اخیر مقام معظم رهبری از ورزشکاران قهرمان کشتی کشورمان، گفت: معظم له در این خصوص سه نکته آموزنده را یادآور شدند؛ آمیزش قدرت و معنویت، آفرینش ارزش‌های والا و رفتار تحسین‌آمیز، که ورزشکاران ما این سه خصلت را در خود ترویج دهند.