به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی اصغری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین، با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک آغاز سال تحصیلی، از تدوین و اجرای چهار راهبرد کلیدی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت استان خبر داد.

وی با اشاره به راهبردهای «هویت‌محوری»، «نگاه علمی»، «برنامه‌محوری» و «تحول‌خواهی» به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌های آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: این اصول می‌توانند مسیر آموزش را به سمت تعالی علمی، اخلاقی و فرهنگی هدایت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و ۳۹ هزار و ۴۰۰ فرهنگی شاغل و بازنشسته در استان حضور دارند، افزود: اجرای دقیق این راهبردها می‌تواند آینده‌ای روشن برای آموزش و پرورش رقم بزند و زمینه‌ساز پیشرفت پایدار باشد.

اصغری خانواده را مهم‌ترین نهاد پشتیبان نظام تعلیم و تربیت دانست و تأکید کرد: همراهی خانواده‌ها با نظام آموزشی، شرط تحقق اهداف تربیتی است و بدون مشارکت آنان، سیاست‌های آموزشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی همچنین جایگاه معلمان را سرمایه اجتماعی بزرگ جامعه توصیف کرد و گفت: هیچ ارزشی بالاتر از شأن و منزلت معلمان در کشور نیست و تقویت این جایگاه در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و مدیران آموزشی، سال تحصیلی پیش‌رو به سالی پر از افتخار برای استان قزوین تبدیل شود.