غفوری: مدیران در برابر تهاجم فرهنگی دشمن عزم جهادی داشته باشند

یزد_ امام جمعه میبد با تاکید بر استفاده از ابزارهای نوین مانند فضای مجازی و هوش مصنوعی را برای ترویج ارزش‌های اسلامی گفت: مدیران با عزمی جهادی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه میبد با اشاره به تهدیدات فرهنگی دشمنان، گفت: دشمن با استفاده از ابزار رسانه‌ای و جنگ شناختی تلاش دارد هویت دینی و فرهنگی جامعه ایران را دگرگون کند.

وی ریشه‌کن شدن خشکسالی را در گرو توبه و بازگشت به رحمت الهی دانست و افزود: قرآن کریم بارش رحمت را مشروط به ایمان و استغفار می‌داند.

امام جمعه میبد در ادامه با اشاره به دیدار اخیر جمعی از بانوان با رهبر انقلاب، تصریح کرد: اسلام جایگاه رفیعی برای زن قائل است و برخلاف نگرش مادی غرب، کرامت واقعی او را احیا کرده است.

غفوری ادامه داد: دشمنان با تبلیغ بی‌حجابی و ترویج بی‌بندوباری می‌خواهند عقاید جوانان و خانواده‌ها را هدف قرار دهند؛ بنابراین باید با هوشیاری از نفوذ این فرهنگ جلوگیری کرد.

وی استفاده سازنده از ابزارهای نوین مانند فضای مجازی و هوش مصنوعی را برای ترویج ارزش‌های اسلامی ضروری خواند و از مدیران خواست با عزمی جهادی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاومت کنند.

در پایان این مراسم، بر نظارت مسئولانه بر فعالیت‌های گردشگری و انتقال فرهنگ اصیل اسلامی به گردشگران تأکید شد و برنامه‌های فرهنگی و هیئت‌های مذهبی به عنوان بستری برای زنده‌نگهداشتن آرمان شهدا و امیدآفرینی معرفی گردید.

    مالمیر IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

توکل بخدا
