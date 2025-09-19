به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیری با اشاره به سیاست‌ها و الزامات آموزش عمومی در این حوزه اظهارکرد: بر اساس بند «ب» آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف به تولید و انتقال محتوای آموزشی متناسب با فرهنگ جامعه از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما هستند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی رکن اساسی در تحقق اهداف پدافند غیرعامل است، افزود: مشارکت مردم نقش کلیدی در پیشگیری از تهدیدات دارد و باید از طریق آموزش‌های ساده، کاربردی و متناسب با فرهنگ بومی محقق شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل هرمزگان اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها بیان کرد: مطابق با سیاست‌ها و الزامات آموزش همگانی پدافند غیرعامل و به استناد بند «ب» آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند محتوای آموزشی لازم را تولید و از طریق رسانه‌های عمومی به جامعه منعکس کنند.

جهانگیری تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما می‌تواند تأثیر چشمگیری در ارتقای آگاهی عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات و بحران‌ها داشته باشد.