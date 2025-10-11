به گزارش خبرگزاری مهر، بیمار میانسالی که پس از جراحی سرطان پروستات در یکی از بیمارستان‌های خصوصی استان دچار خونریزی شدید و تهدیدکننده حیات شده بود، به بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد اعزام شد.

تیم فوق تخصص قلب و آنژیوگرافی این بیمارستان با انجام اقدامات مداخله‌ای، خونریزی بیمار را به طور کامل کنترل کردند و وضعیت عمومی وی پایدار شد.

پس از عمل، بیمار با حال عمومی رضایت‌بخش برای ادامه درمان به بیمارستان مبدأ بازگردانده شد.

آنژیوپلاستی و کویل امبولیزاسیون سلکتیو

این عمل منحصر به فرد پس از انجام آنژیوگرافی عروق لگنی و شناسایی دقیق محل ضایعه توسط پزشکان متخصص بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مدنی انجام شد.

در اصطلاحات پزشکی، این مداخله به عنوان آنژیوپلاستی و کویل امبولیزاسیون سلکتیو شناخته می‌شود و یکی از روش‌های پیشرفته درمان داخل‌عروقی برای کنترل خونریزی‌های شدید است.

توانمندی تیم تخصصی قلب و عروق لرستان

این موفقیت نشان‌دهنده تخصص و توانمندی تیم مداخله‌ای تخصصی قلب و عروق استان لرستان در به‌کارگیری روش‌های پیشرفته درمان داخل‌عروقی است.

این روش نقش مؤثری در کنترل خونریزی‌های شدید، کاهش نیاز به جراحی‌های پرخطر و افزایش ایمنی بیماران دارد و بخشی از تلاش‌های این مرکز برای ارتقای درمان تخصصی قلب و عروق در استان محسوب می‌شود.