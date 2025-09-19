تصادف اتوبوس در مرکز تانزانیا ۹ کشته و ۱۶ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پلیس روز جمعه اعلام کرد که پس از برخورد رو در روی یک اتوبوس مسافربری با یک کامیون در منطقه دودوما در مرکز تانزانیا، حداقل ۹ نفر، از جمله ۴ دانش‌آموز، کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته گالوس هیرا، فرمانده پلیس منطقه‌ای دودوما، این تصادف حدود ساعت ۶:۴۰ صبح به وقت محلی در منطقه کمپ نیاسا در شهرستان چمبا در این منطقه رخ داده است.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که راننده کامیون از مسیر خود منحرف شده و با اتوبوس برخورد کرده است. خسارت شدید بوده و بدنه اتوبوس از جلو به عقب پاره شده است.

هیرا افزود که راننده اتوبوس فوراً جان باخت، در حالی که راننده کامیون مجروح و در بیمارستان منطقه‌ای دودوما بستری شد.

رزماری سنیامول، کمیسر منطقه‌ای دودوما، با ابراز تأسف عمیق از این فاجعه گفت که پنج نفر در محل حادثه جان باختند و چهار نفر دیگر در مسیر انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان باختند.