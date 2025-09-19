«دفاع مقدس» درسی تاریخی از مبارزه و پیروزی بر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر به میزبانی مصلای شهرستان ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و همچنین برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بیان داشت: دفاع مقدس، دفاع ملت ایران در برابر صدام نبود بلکه بسیاری از کشور جهان و در راس آنها استکبارگران از صدام پشتیبانی می‌کردند.

وی با بیان اینکه اسرائیل و کشورهای اروپایی به خصوص در حوزه لجستیک و ماهواره‌ای و … به کمک صدام آمده بودند، افزود: دفاع مقدس با رشادت‌های ملت ایران اسلامی با پیروزی به پایان رسید و با همه دشوارها برای کشورمان و نظام اسلامی برکاتی هم داشت که ترویج حس برادری و جهاد وحدت در جامعه و همبستگی در جامعه ایران در زمره این برکات است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه همدلی مثال زدنی و بی بدیلی در دوران هشت سال دفاع مقدس در کشورمان جاری و ساری بود، بیان داشت: در آن زمان صحنه‌های بسیاری از همبستگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن دیده می‌شد از آن پیرزنی که در دورترین روستاهای استان سمنان نان سفره خودش را به جبهه‌ها هدیه می‌داد تا مردم در بزرگترین شهرها که به کمک جبهه‌ها می‌شتافتند، همه نشان دهنده همبستگی ملت ایران بود

بارانی با بیان اینکه ملت ما دست به دست هم دادند تا در برابر تهاجم بیگانگان بایستند، تاکید کرد: وحدت و اتحادی که در دوران هشت سال دفاع مقدس ایجاد شد، بی نظیر بود همچنین دیگر برکت دفاع مقدس برای ما این بود که کشورها دنیا بدانند که می‌توان یا ابرقدرت‌ها و استکبارگران سال‌ها مبارزه کرد و شکست هم نخورد و حتی مقاومت جانانه‌ای داشت و این نقش ایمان به نصرت الهی بود که چنین مقاومتی را رقم زد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مبارزه دائم توأم با ایمان رمز پیروزی قطعی ما و ذلت دشمنان است، افزود: دفاع مقدس همچنین اوج نمایش روحیه انقلابی گری و تاثیر آن در عرصه‌های مختلف بود که البته یکی از مهمترین منابع نشات گیری این روحیه، امام خمینی (ره) بود.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه اخلاق امام و امت آن هم امام و امتی که برای خدا حرکت می‌کنند، دیگر موضوع قابل توجه در دوران دفاع مقدس بود که ملت ما نشان دادند پیروزی از آن کسی است که در راه خداوند متعال حرکت می‌کند، ابراز داشت: اینها درس‌هایی است که باید از دوران دفاع مقدس گرفت.

بارانی همچنین ضمن قدردانی از دست اندرکاران اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان اعلام کرد: از آحاد مردم استان سمنان و شهرستان مهدیشهر دعوت می‌شود تا در این اجلاسیه بزرگ که برنامه‌های متنوع و بسیاری نیز برای آن در نظر گرفته شده حضور پیدا کنند.