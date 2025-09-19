امام جمعه قزوین: علم و فرهنگ را از آلودگی جناحی پاک نگه دارید

به گزارش خبرنگار مهر آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: وجود نازنین امام صادق (ع) فرمودند درب تقوا، خشیت است؛ یعنی ترس از خداوند راهی برای رسیدن به تقوا است و اگر میخواهیم متقی باشیم باید عظمت خدا را در دل خود احساس کنیم و از معصیت او بترسیم.
وی افزود: زمانی خوف و خشیت الهی بر دل انسان حاکم میشود که خدا را بزرگ ببیند، حدود الهی را محترم بشمارد، اعمال خود را برای رضای خدا خالص کند و جرأت گناه به خود ندهد؛ این شناخت از عظمت خداوند تنها از مسیر علم و دانش حاصل میشود چنانکه خداوند فرمود: «تنها عالمان هستند که از خدا میترسند.»
امام جمعه قزوین با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه، علم و دانش را نهتنها عامل پیشرفت مادی، بلکه زمینهساز ارتقای معنویت و تقوای الهی دانست و گفت: دانشآموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان و اساتید باید در مسیر علمآموزی و تربیت نسل آینده تلاش میکنند.
وی با تقدیر از تلاشهای دکتر اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، و همکاران ایشان، اظهار کرد: چهار راهبردی که ایشان پیش از خطبهها در زمینههای پیشرفت اخلاقی، علمی، برنامهمحوری و تحولخواهی مطرح کردند، بسیار دقیق و مهم است و امیدواریم در سال تحصیلی جدید شاهد رشد علمی، اخلاقی و معنوی دانشآموزان باشیم.
آیتالله مظفری در ادامه یکی از مصادیق تقوا را پرهیز از سیاستزدگی و جناحبازی در عرصه علم و فرهنگ دانست و گفت: متأسفانه گاهی دیده میشود که برخی اساتید با نگارش نامههایی، مدیران ارشد استان را تحت فشار قرار میدهند تا فردی را صرفاً به دلیل تعلق جناحی منصوب یا حذف کنند اما این رفتارها با تقوای الهی سازگار نیست.
وی تأکید کرد: تا کی قرار است اصولگرا و اصلاحطلب را در مقابل هم قرار دهیم؟ این دوگانههای خودساخته نباید بر زبانها جاری شود.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: اصلاحطلب واقعی به اصول پایبند است و اصولگرای واقعی نیز به دنبال اصلاح امور است.
مدیران و اساتید علمی و فرهنگی باید از سیاستزدگی و حزبگرایی پرهیز کنند
وی تاکید کرد: همانطور که نیروهای نظامی نباید وارد عرصههای سیاسی شوند، مدیران و اساتید علمی و فرهنگی نیز باید از سیاستزدگی و حزبگرایی پرهیز کنند.
امام جمعه قزوین با اشاره به نشست اخیر سران کشورهای عربی در دوحه پس از حمله رژیم صهیونیستی به محل اجتماع سران حماس، گفت: اگر بخواهیم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینیم، باید بگوییم که مواضع برخی کشورها نسبت به گذشته ارتقا یافته بود و صحبتهایی درباره تحریم اسرائیل شنیده شد و این موضعگیریها در مقام سخن، مغتنم است.
وی با بیان اینکه بیانیه پایانی نشست با نطقهای ایراد شده همخوانی نداشت، اضافه کرد: هرچند حمله اسرائیل محکوم شد و از حق دفاع قطر حمایت شد اما حمایت از سازوکار دو دولتی و تقدیر از آمریکا بهعنوان میانجیگر، از نقاط ضعف این بیانیه بود.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: آمریکا خود شریک جنایات اسرائیل است و تشکر از آن در چنین نشستی پسندیده نیست.
آیتالله مظفری با مقایسه عملکرد ایران و قطر در مواجهه با حملات دشمن، گفت: ایران اسلامی بدون نیاز به کمک هیچ کشوری، شجاعانه ایستاد و پاسخ دشمن را داد تا جایی که آنان مجبور به عقبنشینی و درخواست آتشبس شدند اما قطر هیچ اقدام عملی نکرد و صرفاً به صدور بیانیه بسنده شد.
وی با انتقاد از کسانی که قطر را الگوی دیپلماسی فعال معرفی میکنند، اظهار کرد: آیا کشوری که در برابر حمله دشمن سکوت میکند و در نهایت از آمریکا تشکر میکند، میتواند الگوی ما باشد؟ هرگز چنین نیست.
ایران اسلامی در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به عزت و اقتدار رسیده است
وی تصریح کرد: ایران اسلامی در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به عزت و اقتدار امروز رسیده و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، در آیندهای نهچندان دور بر قله افتخار خواهد نشست.
امام جمعه قزوین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد شهدای دانشآموز، دانشجو، طلبه و روحانی را گرامی داشت و گفت: خون پاک این عزیزان، شجره طیبه نظام اسلامی را تنومند و مستحکم کرد. برای همه این شهدا آرزوی علو درجات داریم.
وی در تحلیل علل آغاز جنگ تحمیلی در سال ۵۹، به سه عامل اصلی اشاره کرد: نخست، ضعف ساختاری ارتش و سپاه و بیتجربگی مسئولان، بهویژه بنیصدر که آشنایی لازم با مسائل نظامی نداشت؛ دوم، ترس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورها و آسیب به منافع استکبار جهانی؛ سوم، جاهطلبی صدام و اشتباه محاسباتی او که تصور میکرد میتواند در چند روز به تهران برسد.
آیتالله مظفری در پایان تأکید کرد: مجموعه این عوامل دشمن را به حمله به کشور عزیز ما تشویق کرد اما ملت ایران با ایستادگی و ایمان، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار شود و امروز نیز باید مراقب باشیم که با رفتارهای نادرست، دشمن احساس ضعف در ما نکند.
