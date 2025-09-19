  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

نوسازی مدارس حق مسلم دانش‌آموزان است؛ پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند

نوسازی مدارس حق مسلم دانش‌آموزان است؛ پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند

اهواز - استاندار خوزستان بر لزوم بسیج ملی برای نوسازی و تکمیل پروژه‌های آموزشی استان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان خوزستانی حق دارند در محیطی امن و استاندارد تحصیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در دیدار با حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به وضعیت نامناسب بخشی از مدارس استان اظهار کرد: خوزستان استان بزرگی است و جمعیت دانش‌آموزی بالایی دارد، اما متأسفانه بسیاری از مدارس ما نیازمند نوسازی، بازسازی و تجهیز هستند.

وی افزود: این مسئله یک اولویت مهم است و انتظار داریم سازمان نوسازی مدارس کشور با بسیج تمام امکانات، توجه ویژه‌ای به خوزستان داشته باشد.

استاندار خوزستان در ادامه با تأکید بر لزوم تسریع در روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت دانش‌آموزان در مدارسی فرسوده و غیرایمن تحصیل کنند. این حق مسلم فرزندان خوزستان است که در محیطی استاندارد و مناسب درس بخوانند.

در این دیدار، حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز با بیان اینکه خوزستان از اولویت‌های ویژه دولت در حوزه نوسازی آموزشی است، گفت: ما مصمم هستیم با همکاری همه دستگاه‌ها، چالش‌های موجود را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنیم و زیرساخت آموزشی خوزستان را ارتقا دهیم.

کد خبر 6594611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها