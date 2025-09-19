کاهش محسوس دما و احتمال نفوذ ریزگردها در استان ایلام

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز و فردا، میانگین دمای هوا در نواحی مختلف استان بین ۶ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت و شب‌ها به ویژه در مناطق سردسیر، هوای نسبتاً سرد حاکم می‌شود. این شرایط دمایی کمتر از نرمال، تا پایان هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت و انتظار افزایش محسوس دما وجود ندارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به وضعیت جوی امروز افزود: به دلیل وزش باد شدید در کشور عراق، احتمال شکل‌گیری کانون‌های گرد و خاک و نفوذ آن به استان وجود دارد. بنابراین، برخی مناطق استان تا ظهر فردا ممکن است تحت تأثیر ریزگردها قرار گیرند.

احمدی‌نژاد تأکید کرد که شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، در صورت بروز پدیده گرد و غبار از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و اقدامات بهداشتی لازم را رعایت کنند.