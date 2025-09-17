  1. ورزش
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

حریفان کشتی گیران فرنگی ایران در قهرمانی جهان مشخص شدند

مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و طی آن حریفان ملی پوشان کشورمان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم (۱۸ کشتی‌گیر): پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان کشتی می گیرد.

۶۰ کیلوگرم (۲۵ کشتی‌گیر): علی احمدی‌وفا، در دور اول با کایتو اینابا از ژاپن کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف سی یونگ ری از کره شمالی می رود.

۶۳ کیلوگرم (۲۶ کشتی‌گیر): محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین می‌رود.

۶۷ کیلوگرم (۳۴ کشتی‌گیر): سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با سباستین ناد از صربستان کشتی می‌گیرد.

۷۲ کیلوگرم (۳۰ کشتی‌گیر): دانیال سهرابی، در دوران نخست با آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان پیکار می‌کند و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان دمیتری آدامف از روسیه و اورازبردیف از ترکمنستان می‌رود.

۷۷ کیلوگرم (۳۳ کشتی‌گیر): علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی می‌گیرد.

۸۲ کیلوگرم (۲۶ کشتی‌گیر): غلامرضا فرخی، در دور اول به مصاف شین جی لی از چین می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم با اریک زیلواسی از مجارستان پیکار خواهد کرد.

۸۷ کیلوگرم (۳۱ کشتی‌گیر): علیرضا مهمدی، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا می‌رود.

۹۷ کیلوگرم (۲۹ کشتی‌گیر): محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دوران نخست در دور دوم با برنده کشتی میان فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند مبارزه خواهد کرد.

۱۳۰ کیلوگرم (۲۷ کشتی‌گیر): امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان مارکو کوسویچ از کرواسی و سه نوع از هند پیکار خواهد کرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

