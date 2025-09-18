به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی، امین میرزازاده کشتی گیر سنگین وزن کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف ونهائو جیانگ از چین رفت که این مبارزه با نتیجه ۳ بر یک به سود میرزازاده به پایان رسید و تانک بختیاری ایران به مرحله فینال راه پیدا کرد.

میرزازاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

با فینالیست شدن امیر میرزازاده، پیش از این پیام احمدی و غلامرضا فرخی هم در اوزان ۵۵ و ۸۲ کیلوگرم راهی فینال شدند و علیرضا عبدولی کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مغلوب حریف خود شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.