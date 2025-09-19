به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان همیشه به عنوان قلب تپنده فرهنگ و هنر ایران شناخته شده است؛ شهری که هر رویداد ملی و هر حرکت تازه‌اش می‌تواند نه تنها در کشور، بلکه در سطح بین‌المللی بازتاب داشته باشد. طبیعی است که در چنین شهری، مسئولیت روابط عمومی دستگاه‌های فرهنگی بسیار سنگین‌تر از دیگر نقاط کشور است. زیرا اینجا هر کوتاهی، نه فقط یک اشتباه ساده که زخمی بر پیکره اعتماد افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای محسوب می‌شود.

با این حال آنچه شامگاه امشب در اختتامیه «نخستین رویداد ملی سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای مقاومت» رخ داد، بار دیگر پرده از یک بی‌برنامگی تکراری برداشت؛ رویدادی ملی با اهمیت اقتصادی و فرهنگی کم‌نظیر اما در غیاب دعوت از یکی از مهم‌ترین رسانه‌های رسمی کشور: خبرگزاری مهر اصفهان! این اتفاق، نه یک خطای گذرا، بلکه نشانه‌ای آشکار از نگاه غیرحرفه‌ای روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان است.

سوال اینجاست که چطور ممکن است اداره‌ای که باید طلایه‌دار فرهنگ و رسانه در استان باشد، چنین ساده و بی‌دغدغه از کنار ظرفیت رسانه‌ای رسمی و ملی عبور کند؟ مگر نه اینکه رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی‌اند؟ مگر نه اینکه بدون حضور و پوشش رسانه‌ای، حتی بزرگ‌ترین رویدادها به سرعت در سکوت و فراموشی دفن می‌شوند؟

این بی‌توجهی دیگر برای خبرنگاران و افکار عمومی تازگی ندارد. بارها دیده‌ایم که روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، در دعوت از رسانه‌ها سلیقه‌ای عمل کرده و برخی خبرگزاری‌ها را به شکل غیرقابل توضیحی نادیده گرفته است.

چنین رفتاری نه‌تنها ارزش خبری رویدادها را کاهش می‌دهد بلکه به طور مستقیم اعتماد جامعه رسانه‌ای را هدف می‌گیرد؛ اعتمادی که با هر بار تکرار این رفتارها بیشتر ترک برمی‌دارد.

امشب اما ماجرا فراتر از یک اشتباه ساده بود؛ این یک هشدار جدی است. وقتی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ملی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و اقتصاد فرهنگ، در پایتخت فرهنگی ایران بدون حضور و پوشش یکی از خبرگزاری‌های مهم کشور به پایان می‌رسد، پرسش اصلی افکار عمومی این است: چه کسی پاسخگو است؟ چه کسی باید تضمین دهد که دیگر شاهد چنین بی‌تدبیری‌هایی نخواهیم بود؟

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان اگر نمی‌خواهد جایگاه خود را در نگاه رسانه‌ها و مردم بیش از این تضعیف کند باید همین امروز به بازنگری جدی در شیوه اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها دست بزند.

جامعه رسانه‌ای این شهر دیگر پذیرای توضیحات تکراری و عذرخواهی‌های پشت درهای بسته نیست. این بار انتظار پاسخ روشن، تغییر واقعی و احترام عملی به رسانه‌هاست.