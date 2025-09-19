به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت آحاد مردم به رعایت تقوای الهی با بیان فرمایشی از خداوند در سخنانی اظهار کرد: هدف از عبادت رسیدن به تقوا است و نتیجه تقوا فلاح و رستگاری و عبودیت و بندگی که تنها راه رسیدن به غایت قرب الهی است.

وی اشاره به بازگشایی مدارس کرد و افزود: در فصل بازگشایی مدارس که خانواده‌ها و مدیران دغدغه دارند از مدیران و معلمان درخواست داریم تا استعدادهای دانش آموزان را کشف و پرورش دهند که این برنامه ریزی بر اساس استعداد و کمک به آینده شغلی آنان خواهد بود و کشف استعدادهای تخصصی دانش آموزان و رعایت عدالت آموزشی برای همه و بکارگیری دبیران مجرب نه برای عده‌ای و مدرسه‌ای خاص، که قطعاً نتیجه این توجه منجر به قبولی در کنکور برای همه اقشار خواهد بود.

وی گفت: آزادی ۷۰ هزار نفر با عفو مقام معظم رهبری با تدبیر قوه قضائیه در سال جاری از حرکت‌های خوب خواهد بود. عفو معیاری و موافقت مقام معظم رهبری در جامعه خبرهای خوب و خوشایند و در جهت تقویت اتحاد و انسجام ملی است.

حجت الاسلام باوقار اشاره به هفته وقف کرد و بیان کرد: اساسی‌ترین مسئله اقتصاد، اقتصاد وقفی است که منبع بزرگ اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کمک به نیازمندان، توسعه فرهنگ ازدواج آسان، توسعه فعالیت‌های قرآنی، احداث مساجد و مدارس کمک کرد.