خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، آیناز بهبودی: با فرارسیدن مهرماه، هر سال خانواده‌ها درگیر تأمین لوازم تحصیلی برای فرزندان خود می‌شوند. برآورد هزینه‌های آموزشی بسته به وضعیت اقتصادی خانواده، محل سکونت و نوع مدرسه دانش‌آموزان متفاوت است. در استان اردبیل، که یکی از استان‌های با سرانه درآمد پایین‌تر نسبت به میانگین کشوری محسوب می‌شود، فشار هزینه‌ها بر دوش خانواده‌ها سنگین‌تر است. با وجود این محدودیت‌ها، مردم اردبیل همواره علاقه و تعهد بالایی نسبت به تحصیل فرزندان خود نشان داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی استان تنها ۰/۵۶ درصد است که بسیار کمتر از میانگین کشوری است. همچنین نرخ پوشش تحصیلی ابتدایی در اردبیل ۹۸.۹۲ درصد برآورد شده که نشان‌دهنده اهتمام خانواده‌ها به آموزش است.

جامعه‌ای متنوع، مشکلاتی متفاوت

اردبیل به دلیل ترکیب شهری، روستایی و عشایری، شرایط آموزشی متفاوتی را تجربه می‌کند. ادامه تحصیل در بین عشایر با دشواری‌های خاصی همراه است، اما در مجموع علاقه به یادگیری و حضور در کلاس درس حتی در سخت‌ترین شرایط همچنان پررنگ است. در شهر اردبیل نیز همچون دیگر شهرهای کشور، طیفی از خانواده‌های برخوردار تا طبقات متوسط و کم‌درآمد، هر یک متناسب با توان مالی خود در آستانه سال تحصیلی جدید آماده می‌شوند.

برای کاهش فشار هزینه‌ها، کمیته امداد استان اردبیل اعلام کرده است که امسال ۶ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع کرده است. علاوه بر این، ۸ هزار و ۶۳۰ کودک محسنین (محصلین نیازمند حمایت) تحت پوشش حامیان خیر استان قرار دارند و در طول سال تحصیلی از حمایت‌های متنوع تحصیلی و معیشتی بهره‌مند می‌شوند.

بازارهای سنتی اردبیل همچون قیصریه و کاروانسراهای تاریخی، در روزهای پایانی تابستان مملو از خانواده‌هایی است که به دنبال خرید اقلام ضروری هستند. در کنار آن، نمایشگاه پاییزه نوشت‌افزار در نمایشگاه بین‌المللی نیز با تخفیف‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در حال برگزاری است. با این حال، خانواده‌ها می‌گویند افزایش قیمت‌ها به‌قدری زیاد است که حتی این تخفیف‌ها هم توان جبران بار مالی را ندارند.

هزینه‌های پنهان مدارس

علاوه بر گرانی لوازم‌التحریر، خانواده‌های اردبیلی با هزینه‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند. مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی شهریه‌هایی دریافت می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است. حتی در مدارس دولتی نیز، اگرچه دریافت شهریه ممنوع اعلام شده، اما تحت عنوان «کمک‌های اختیاری» مبالغی از والدین خواسته می‌شود که در عمل جنبه اجباری پیدا کرده است. مسئولان آموزش و پرورش استان معتقدند افزایش شهریه‌ها در سال جاری کمتر از ۳۰ درصد بوده است؛ اما گزارش‌های میدانی از والدین حکایت از آن دارد که هزینه‌های واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی است.

اداره صمت حامی دانش آموزان و خانواده‌ها است

رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، مشارکت این سازمان در برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه لوازم‌التحریر و مایحتاج مدارس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل را گامی در حمایت دانش آموزان دانست و گفت: تخفیفات مناسبی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده بود که خانواده‌ها می‌توانستند از این فرصت استفاده کنند.

وی افزود: این نمایشگاه از ۱۱ شهریور آغاز شده و با استقبال خوب خانواده‌ها، تا ۲۰ شهریورماه تمدید شد. در این نمایشگاه بیش از ۸۵ غرفه در زمینه لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک برای شهروندان در نظر گرفته شده بود

رئیس اداره صمت اردبیل ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، کمک به خانواده‌ها در تأمین لوازم تحصیلی با قیمت مناسب است. کالاها در این نمایشگاه با قیمتی پایین‌تر از سطح بازار عرضه می‌شوند، چراکه سازمان صنعت، معدن و تجارت بخشی در شکل‌گیری نمایشگاه نقش اساسی ایفا کرد

صادقی همچنین از نظارت روزانه بر بازار در آستانه مهرماه خبر داد و گفت: بازرسان سازمان صمت در دو شیفت صبح و عصر بازار لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های سطح شهر را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

او یادآور شد: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش مربوط به تخلفات و گران‌فروشی را با تماس با شماره ۱۲۴ به بازرسی سازمان اطلاع دهند.

رضایت خریداران و فروشندگان از نمایشگاه پاییزه اردبیل

مرتضی طهماسپور، مدیر نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه پاییزه اردبیل از یازدهم تا بیست‌ویکم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد. در این نمایشگاه اقلام اساسی مرتبط با فصل مدارس از جمله کیف، کفش، پوشاک و لوازم‌التحریر با قیمت مناسب و پایین‌تر از بازار عرضه شد و با استقبال چشمگیر خانواده‌ها همراه بود.

وی افزود: استقبال عمومی به‌ویژه در نیمه دوم نمایشگاه بسیار پررونق بود که سبب تمدید آن نیز شد. خریداران به دلیل تخفیف‌های ویژه رضایت بیشتری نسبت به بازار داشتند. همچنین فروشندگان نیز از شرایط عرضه و فروش در این رویداد ابراز رضایت کرده‌اند.

طهماسپور با اشاره به حضور حدود ۸۵ غرفه در دو سالن به وسعت ۱۸۰۰ متر مربع مفید گفت: اکثر محصولات عرضه‌شده ایرانی بود، اما بخشی از کالاهای وارداتی به‌ویژه در حوزه نوشت‌افزار نیز در نمایشگاه عرضه شد.

وی افزود: علاوه بر غرفه‌داران بومی استان اردبیل، برخی نمایندگی‌ها از دیگر استان‌ها نیز در این نمایشگاه شرکت داشتند که بر غنای کالاها و تنوع محصولات افزود.

گشت‌های نظارتی در سطح شهر برقرار است

علی رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با توجه به اهمیت عرضه نوشت‌افزار، البسه و کیف و کفش طرح نظارتی تعریزات با همراهی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت از ۱۵ شهریورماه شروع شده و این طرح نظارتی و بازرسی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اکیپ‌های ما با سرکشی به اکثر فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان لوازم‌التحریر و سایر اقلام دانش‌آموزی سعی خواهند کرد تا با متخلفان احتمالی در این حوزه برخورد کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: از طریق سامان ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده دریافت گزارش‌های مردمی در این حوزه هستیم تا با متخلفان و گران‌فروشی در این حوزه برخورد جدی انجام شود.

اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی اردبیل اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از تخلفات بازار، گشت‌های مشترک در سطح شهر برقرار است.

اگرچه هزینه‌های نوشت‌افزار و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، شروع سال تحصیلی را برای بسیاری دشوار کرده است، اما آمارهای آموزشی در استان اردبیل نشان می‌دهد که مردم این خطه با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان تحصیل فرزندان خود را در اولویت قرار می‌دهند. همین اهتمام خانوادگی در کنار حمایت‌های نهادی، سبب شده نرخ بازماندگی از تحصیل در اردبیل به یکی از کمترین‌ها در کشور برسد؛ نشانه‌ای از آنکه آموزش همچنان مهم‌ترین سرمایه‌گذاری مردم این استان برای آینده فرزندانشان است.