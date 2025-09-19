به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، صداهایی که در برخی مناطق مشهد شنیده می‌شود هیچ ارتباطی با پدافند یا تیراندازی ندارد و تاکنون از هیچ نقطه‌ای از شهر گزارشی در این خصوص ثبت نشده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: این صداها عمدتاً ناشی از استفاده برخی افراد از وسایل آتش‌بازی و فشفشه‌هاست که جنبه مردم‌آزاری دارد و نیروی انتظامی درحال پیگیری آن است.

وی افزود: در برخی موارد نیز منشأ صدا می‌تواند استفاده برخی رستوران‌ها و اصناف از وسایل نورافشانی باشد. یادآوری می‌شود هرگونه استفاده از این تجهیزات باید با هماهنگی انجام شود و در غیر این صورت به‌عنوان مزاحمت و تخلف پیگیری خواهد شد.