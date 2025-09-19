  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

صداهای شنیده‌شده در برخی مناطق مشهد ارتباطی با پدافند هوایی ندارد

صداهای شنیده‌شده در برخی مناطق مشهد ارتباطی با پدافند هوایی ندارد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: بر اساس بررسی‌ها، صداهایی که در برخی مناطق مشهد شنیده می‌شود هیچ ارتباطی با پدافند یا تیراندازی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، صداهایی که در برخی مناطق مشهد شنیده می‌شود هیچ ارتباطی با پدافند یا تیراندازی ندارد و تاکنون از هیچ نقطه‌ای از شهر گزارشی در این خصوص ثبت نشده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: این صداها عمدتاً ناشی از استفاده برخی افراد از وسایل آتش‌بازی و فشفشه‌هاست که جنبه مردم‌آزاری دارد و نیروی انتظامی درحال پیگیری آن است.

وی افزود: در برخی موارد نیز منشأ صدا می‌تواند استفاده برخی رستوران‌ها و اصناف از وسایل نورافشانی باشد. یادآوری می‌شود هرگونه استفاده از این تجهیزات باید با هماهنگی انجام شود و در غیر این صورت به‌عنوان مزاحمت و تخلف پیگیری خواهد شد.

کد خبر 6594821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها