به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: بر اساس بررسیها، صداهایی که در برخی مناطق مشهد شنیده میشود هیچ ارتباطی با پدافند یا تیراندازی ندارد و تاکنون از هیچ نقطهای از شهر گزارشی در این خصوص ثبت نشده است.
فرماندار مشهد بیان کرد: این صداها عمدتاً ناشی از استفاده برخی افراد از وسایل آتشبازی و فشفشههاست که جنبه مردمآزاری دارد و نیروی انتظامی درحال پیگیری آن است.
وی افزود: در برخی موارد نیز منشأ صدا میتواند استفاده برخی رستورانها و اصناف از وسایل نورافشانی باشد. یادآوری میشود هرگونه استفاده از این تجهیزات باید با هماهنگی انجام شود و در غیر این صورت بهعنوان مزاحمت و تخلف پیگیری خواهد شد.
نظر شما