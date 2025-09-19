 بازیکنانم جنگنده بازی کردند؛ مقصر باخت خودم هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار کرد: بازیکنان تیمم علیرغم فشار زیادی که تحمل کردند در میدان بازی جنگنده ظاهر شدند.

وی در خصوص قضاوت داور بازی ادامه داد: برای نخستین بار کمک‌داور به مانیتور اشاره کرد و این مسئله قابل تأمل است، البته می‌دانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما در آینده توضیح بیشتری خواهم داد.

زارع ادامه داد: هفته گذشته ۱۰ نفره شدیم و بازیکنانم در آن بازی تحت فشار زیادی قرار گرفتند و به دلیل دوندگی بالایی که داشتند، خستگی همان مسابقه در نتیجه امروز تأثیر داشت.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با بیان اینکه مقصر اصلی باخت این بازی خودم هستم گفت: فوتبال همین است و باید از این شرایط عبور کنیم.

وی ادامه داد: نتیجه فوتبال باید در زمین رقم بخورد و امیدوارم تلاش بازیکنان در آینده به ثمر برسد