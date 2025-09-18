به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر گل‌گهر سیرجان با بیان اینکه شرایط تیم فراتر از پیش‌بینی‌ها پیش رفته است، اظهار کرد: عملکرد بازیکنان و هماهنگی میان آن‌ها و کادر فنی باعث شده تا امروز ملوان در موقعیتی قرار بگیرد که برخی رقبا از بازی با ما هراس دارند.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه آمادگی تیم علیرغم خروج بازیکنان کلیدی در ابتدای فصل گفت: اتفاق خاصی نیفتاده است، همه تیم‌ها موظف به حفظ آمادگی هستند، اما در ملوان این موضوع با شناخت متقابل بازیکنان و کادر فنی، تمرینات منظم و اجرای دقیق نکات فنی همراه شده که موجب پیشرفت چشمگیر تیم شده است.

گل‌گهر تیمی پرمهره است اما برای برد به میدان می‌رویم

زارع با اشاره به دیدار حساس پیش رو مقابل گل‌گهر سیرجان تصریح کرد: گل‌گهر تیمی پرمهره و دارای امکانات است، شخصاً در سفر به سیرجان از نزدیک با شرایط بسیار خوب این باشگاه آشنا شدم. آن‌ها کادر فنی توانمند و بازیکنان باکیفیتی دارند، اما ما برای کسب سه امتیاز کامل وارد میدان خواهیم شد.

وی درباره وضعیت بازیکنان تیمش گفت: متأسفانه جعفری و سجاد آشوری مصدوم هستند، محمد پاپ به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نخواهد بود و پرهام نیز به دلیل فشار بالای مسابقات شرایط ایده‌آلی ندارد. با این حال سایر بازیکنان در آمادگی کامل قرار دارند و با انگیزه وارد این دیدار خواهند شد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان بر اهمیت تلاش جمعی و تمرکز تیمی تأکید کرد و گفت: فشار رقابت‌ها در سطوح ملی و باشگاهی اجتناب‌ناپذیر است، اما با اتحاد، تمرکز و تلاش می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم و به اهدافی که در نظر داریم، برسیم.