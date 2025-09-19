حل مشکلات لنجداران در اولویت کمیته کارگری تنگستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست شورای ساماندهی مرزی شهرستان تنگستان با محوریت حل مشکلات و دغدغه لنجداران و بهبود معیشت این گروه شغلی با بیان اینکه با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مجلس بسیاری از دغدغه‌های لنجداران جامع عمل پوشانده شده است، ادامه داد: در تلاش هستیم با همکاری همه‌جانبه شما لنجداران مشکل نرخ گذاری نوبت دهی، تخلیه و بارگیری را هم حل کنیم‌.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات لنجداران در اولویت شورای ساماندهی مرزی شهرستان است، افزود: لنجداران با وجود نوسانات بازار، بحران‌های فصلی و محدودیت‌های زیرساختی، همچنان ستون اقتصاد بخش شهرستان هستند و باید از آنها با سیاست‌های کارآمد و دقیق حمایت کرد.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن دستور کار نشست تصمیماتی با همفکری خود لنجداران، نمایندگان تجار و شرکتهای باربری اتخاذ خواهد شد که به هم قابل اجرا باشد و همچنین گره از کار ذینفعان باز کند.