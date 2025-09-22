  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

سارق اماکن خصوصی در آزادشهر روانه زندان شد

آزادشهر-سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان آزادشهر از دستگیری سارق حرفه ای اماکن خصوصی وکشف اموال سرقتی و تحویل اموال به مالباختگان در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این مأموریت، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ میدان الله این فرماندهی با انجام تحقیقات پلیسی متهم سابقه دار در امر سرقت را شناسایی و با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

اسکندریان اظهار کرد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به سرقت اماکن خصوصی اعتراف، اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

وی خاطر نشان کرد: این سارق حرفه‌ای پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

