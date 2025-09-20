ابراهیم شمشیری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هرساله از اواسط شهریور تا اواسط مهرماه برداشت گردو از باغات شهرستان فاروج انجام میشود و امسال نیز با توجه به وضعیت مناسب بارندگی و مراقبتهای باغداران، پیشبینی میشود حدود ۱۲۰۰ تن محصول جمعآوری شود.
وی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد گردوهای برداشت شده به آجیلفروشان فروخته میشود و بیشتر این محصول به شهرهای تهران، مشهد و گرگان ارسال میگردد.
مدیر جهاد کشاورزی فاروج تأکید کرد: مشتریان عمده گردو، اغلب به صورت مستقیم به باغات مراجعه میکنند و خرید میکنند، بنابراین باغداران باید آماده فروش و عرضه محصول خود باشند.
شمشیری همچنین با اشاره به اهمیت سرشاخهکاری در افزایش کیفیت محصول گفت: سال گذشته دو هکتار از باغات شهرستان تحت عملیات سرشاخهکاری قرار گرفت و امسال نیز باغداران باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند تا کیفیت گردوی تولیدی افزایش یابد.
فاروج رتبه سوم استان خراسان شمالی در تولید گردو را داراست و برداشت این محصول نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی شهرستان ایفا میکند.
