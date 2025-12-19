شکارچیان متخلف در دام محیط بانان آستارا

محمدرضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته تعداد ۹ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز از متخلفان شکار و صید در نقاط مختلف شهرستان آستارا کشف و ضبط شده است اظهار کرد: سلاح‌های فوق هنگام حمل و استفاده توسط شکارچیان در مناطق آزاد شهرستان کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره محیط زیست آستارا با اشاره به افزایش کشفیات سلاح شکاری در سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: افزایش تعامل محیط‌بانان با عوامل نیروی انتظامی و اجرای گشت‌های مشترک در مناطق آزاد و تحت مدیریت از عوامل مهم افزایش کشفیات سلاح شکاری در مقایسه با سال گذشته است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی محیط‌بانان در مناطق مختلف افزود: با شروع فصل سرما و احتمال ایجاد شرایط نامساعد جوی، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست با گشت و کنترل در مناطق و زیستگاه‌های شهرستان جهت جلوگیری از هرگونه شکار و صید در آماده باش کامل به سر می‌برند.

سلامی ریک از مردم و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست‌محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌زیست استان گزارش کنند.