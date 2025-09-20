محمدحسن کلهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به موقعیت ویژه استان قم به‌عنوان کریدور ارتباطی میان ۱۷ استان کشور با پایتخت، ارتقای ایمنی و نگهداری راه‌ها همواره در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار داشته است.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز، بیش از ۱.۳ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های بهسازی راه‌های استان تخصیص یافته و اجرای عملیات در قالب هفت پروژه عمرانی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم با اشاره به آغاز اجرای پنج پروژه از مهرماه امسال تصریح کرد: بهسازی محور قم–نیزار به طول ۱۸ کیلومتر، قم–جعفرآباد ۱۵ کیلومتر، جاده قدیم قم–کاشان ۱۵ کیلومتر، فاز دوم تعریض و بهسازی محور باغیک–تفرش به طول ۱۳ کیلومتر و اجرای روکش حفاظتی در سطح ۴۰ کیلومتر از جمله پروژه‌هایی است که در این مرحله عملیاتی خواهد شد.

کلهری ادامه داد: دو پروژه دیگر نیز از آبان‌ماه آغاز می‌شود که شامل بهسازی ۱۲ کیلومتر از آزادراه قم–تهران و تعریض و بهسازی محور ورجان–کهک به طول سه کیلومتر است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین اعتبار و آغاز عملیات بر اساس بازدیدهای میدانی و اولویت‌بندی نیازهای زیرساختی انجام شده است، گفت: علیرغم گرمای بی‌سابقه تابستان و شرایط خاص کشور، روند اجرای پروژه‌های راهداری در استان قم متوقف نشده و در حال حاضر تنها در حوزه نگهداری راه‌ها، ۱۲ کارگاه فعال عمرانی مشغول به کار هستند.

مدیرکل راهداری قم در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها گام مهمی در جهت ارتقای سطح ایمنی و کیفیت شبکه راه‌های استان خواهد بود و نقش بسزایی در تسهیل تردد زائران، مسافران و ساکنان استان ایفا خواهد کرد.