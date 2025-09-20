  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

عملیات مرمت خانه تاریخی «افضل بیک رفیعی» در بافت تاریخی خوسف آغاز شد

بیرجند- مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: عملیات مرمت خانه تاریخی «کربلایی افضل بیک رفیعی» در بافت تاریخی شهر خوسف آغاز شد.

به گزارش مهر، علی صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات مرمت خانه تاریخی «کربلایی افضل بیک رفیعی» در بافت تاریخی شهر خوسف آغاز شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: در این مرحله از مرمت خانه تاریخی «کربلایی افضل بیک رفیعی»، اقداماتی شامل برچیدن و اجرای مجدد کف‌فرش آجری، برداشت آوارهای مازاد از کف حیاط، بازگرداندن تراز کف حیاط به ارتفاع اصلی و اجرای عملیات استحکام‌بخشی پی بنا در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این مرحله از پروژه مرمتی، مبلغ دو میلیارد ریال است.

صالحی با تأکید بر ارزش تاریخی این اثر بیان کرد: خانه تاریخی «کربلایی افضل بیک رفیعی» از بناهای شاخص دوره قاجار در بافت تاریخی خوسف به شمار می‌رود که با برخورداری از جلوخان ورودی، هشتی، دالان، حیاط مرکزی و ایوان‌های فاخر، بخشی از معماری اصیل ایرانی و هویت تاریخی این شهرستان را نمایان می‌سازد.

