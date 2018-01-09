مرمت خانه افضل بیک رفیعی در خوسف به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ خانه افضل بیک رفیعی یکی از خانه های تاریخی واقع در درون بافت منسجم و متراکم خوسف است. سردر ورودی دارای قوس کلیل دوگلویی است. در دو ضلع حیاط بنا دو ایوان با قوسهای جناغی و با پوشش طاق و تویزه بوده و در دو ضلع دیگر اتاقهایی وجود دارد.

علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: با اعتبارات بناهای مشارکتی، مرمت خانه قاجاری افضل بیک رفیعی انجام شد و هم اکنون نیز مرمت بنا به پایان رسید.

وی افزود: سبک سازی بام و بامسازی بنا به شیوه سنتی، جمع آوری اندود کاهگل فرسوده حیاط و اجرای اندود مجدد و دم گیری گچی، جمع آوری سیمان و اندود فرسوده کف اتاقها و اجرای سنگ گوهره کف، جمع آوری طاق آسیب دیده دالان ورودی و اجرای مجدد آن، اجرای آجرفرش هشتی و دالان ورودی و اجرای سیستم روشنایی از جمله اقداماتی بود که در مرمت این بنا انجام گرفت.

معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی همچنین افزود: درحال حاضر حفظ، احیاء و مرمت بناهای تاریخی استان خراسان جنوبی از جمله اولویت های استان محسوب می شود و هم اکنون در راستای احیاء این بناها اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

خانه افضل بیک رفیعی نیز یکی از بناهای ارزشمند در بافت تاریخی خوسف به عنوان یکی از بافت های سالم و دست نخورده استان خراسان جنوبی به شمار می رود.