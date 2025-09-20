جنگ لفظی بین اردوغان و نتانیاهو در مورد یک کتیبه باستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر مخالفت خود را با تحویل کتیبه‌ای از قدس اشغالی به رژیم صهیونیستی که به گفته تل آویو از دوران امپراتوری عثمانی در اختیار ترکیه است، اعلام کرد.

اردوغان گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون هیچ شرمی به دنبال به دست آوردن «کتیبه سلوان» است.

وی خطاب به نتانیاهو گفت: ما حتی یک سنگریزه از اورشلیم را نخواهیم داد، چه برسد به آن لوح حکاکی شده.»

ترکیه معتقد است که نمی‌تواند هیچ اثری از اورشلیم را جز به دولت قانونی فلسطین تحویل دهد، زیرا رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ این شهر را اشغال کرده و هیچ حاکمیت قانونی بر آن ندارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گفته بود که ترکیه یک کتیبه باستانی را که ارتباط یهودیان با اورشلیم را تأیید می‌کند، در اختیار دارد؛ اما از تحویل آن به تل آویو خودداری می‌کند.

نتانیاهو افزود که در سال ۱۹۹۸ از مسعود ییلماز، نخست وزیر وقت ترکیه، خواسته بود که این کتیبه را «به هر قیمتی و در ازای هر چیزی» به او بدهد، اما ییلماز مخالفت کرده و تأکید کرده بود که این امر امکان‌پذیر نیست.

رژیم صهیونیستی بارها از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی، درخواست‌هایی برای به دست آوردن این لوح ارائه کرده است که آخرین مورد آن در ۹ مارس ۲۰۲۲، پس از سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم به آنکارا بود. در آن زمان رسانه‌های صهیونیستی حتی مدعی تفاهم اولیه مبنی بر تحویل کتیبه توسط ترکیه به رژیم صهیونیستی در ازای دریافت یک قطعه باستانی دیگر شدند که این خبر دروغ از آب در آمد.