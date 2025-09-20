افتتاح مرکز سلامت روانی , اجتماعی در آزادشهر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی گفت: این مرکز با هدف ارائه خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در دل شبکه بهداشتی و درمانی و در راستای ارتقای سلامت روان و اجتماعی جامعه راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: خدمات مرکز سراج بر اساس ارجاع از مراکز جامع سلامت و با همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای اجتماعی به مردم ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این مراکز با هدف شناسایی آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت روان و ایجاد حمایت‌های بین‌بخشی برای بهبود شرایط جامعه فعالیت می‌کنند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود: با حمایت فرمانداری‌ها و همکاری سایر نهادهای مرتبط، خدمات مددکاری در این مراکز پررنگ‌تر خواهد شد و ان‌شاءالله به شکلی عملی و کاربردی برای افرادی که با اختلالات سلامت روان یا آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند، خدمات مؤثری ارائه می‌شود.

شریفی گفت: مراکز سراج به عنوان بخشی از شبکه بهداشتی درمانی کشور، خدمات روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری را به‌صورت جامعه‌نگر و در دسترس عموم ارائه می‌دهند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه مراکز سراج در کشور گفت: اکنون بیش از ۱۰۱ مرکز سراج در ۲۸ استان فعال هستند و برنامه‌ریزی شده تا در سال‌های آینده تعداد این مراکز افزایش یابد.

محمدرضا شالبافان افزود: استان یزد از جمله استان‌های پیشرو در این طرح است و افتتاح مرکز آزادشهر سومین گام مهم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مسیر گسترش خدمات سلامت روانی اجتماعی به شمار می‌رود.

راه‌اندازی مرکز سراج آزادشهر، گامی مؤثر برای ارتقای سلامت روان مردم این منطقه محسوب می‌شود و قرار است با تداوم برنامه‌ریزی‌ها، دو تا سه مرکز دیگر نیز در نقاط مختلف استان یزد راه اندازی شود.