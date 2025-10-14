ارائه خدمات سلامت روان به صورت رایگان در مراکز جامع و سراج کرمانشاه

وحید فیض‌اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح استان، مراکز جامع سلامت مستقر هستند که کارشناسان سلامت روان در آن‌ها حضور دارند و خدمات رایگان به مردم ارائه می‌کنند.

وی افزود: این خدمات شامل روان‌درمانی، مشاوره، آموزش و توانمندسازی در زمینه مهارت‌های زندگی، کنترل خشم و استرس است.

فیض‌اللهی با اشاره به ارائه خدمات تخصصی‌تر در دو مرکز سراج گفت: این مراکز که همان «مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر» هستند، علاوه بر روان‌درمانی، خدمات روانپزشکی رایگان نیز ارائه می‌کنند و افرادی که نیازمند مراقبت‌های تخصصی روانپزشکی هستند، می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، خدمات مددکاری اجتماعی و معرفی افراد به سازمان‌ها و نهادهایی که می‌توانند نیازهای آنان را برآورده کنند نیز در این مراکز انجام می‌شود تا حمایت جامع از افراد نیازمند فراهم شود.

فیض‌اللهی در پایان تأکید کرد: دسترسی آسان و رایگان به خدمات سلامت روان، یکی از اولویت‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان جامعه است.