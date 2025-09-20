صیفی: پدافند پای سربازان را به بسکتبال حرفه ای باز کرد

جمال صیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط تیم بسکتبال پدافند، اظهار کرد: این تیم را سال ۹۹ در شهر اصفهان تشکیل دادیم، از لیگ دسته دو شروع کردیم، سپس به دسته یک آمدیم و حالا در لیگ برتر حضور داریم. برای اینکه شرایط تیم حفظ شود، گاهی ناچار بودیم در شهرها و استانهای مختلف فعالیت کنیم.
وی افزود: فصل گذشته در شهر مقدس مشهد بودیم که برخی شرایط ایدهآل برای ما فراهم نبود و مخصوصاً در بخش سختافزاری با مشکلاتی روبهرو شدیم، اما امسال با هماهنگی باشگاه گلنور این امکان فراهم شد که در اصفهان مستقر شویم. خوشبختانه باشگاه گلنور اسپانسر ما شده است و امسال از شهر اصفهان در لیگ برتر شرکت میکنیم. گلنور خودش هم تیم دارد و میتوان گفت به نوعی دو تیم همشهری در لیگ حضور خواهند داشت.
سرمربی تیم بسکتبال پدافند با اشاره به شرایط خاص بازیکنان این تیم، تصریح کرد: بازیکنان ما سرباز هستند و قرارداد مالی ندارند. فقط در بخشهایی مثل اسکان و تغذیه حمایت میشوند و ما به آن افتخار میکنیم، چراکه این بازیکنان سرباز قهرمان کشور هستند. شرایط اصفهان هم تا این لحظه عالی بوده و شاید بتوان گفت در سالهای گذشته چنین شرایطی بیسابقه بوده است.
صیفی اضافه کرد: برخی بازیکنان از فصل گذشته همچنان در کنار ما هستند، چون خدمتشان تمام نشده و چند بازیکن جدید هم اضافه شدند. تقریباً ۵۰ درصد ترکیب تیم بازیکنان اصفهانی هستند و بقیه از شهرهای دیگر کشور آمدند. حدود ۲۰ روز است که تمرینات را در سالن شهید میثمی شروع کردیم، تمرینات بدنسازی نیز انجام میشود و شرایط تیم بد نیست. البته به دلیل ماهیت نظامی باشگاه، امکان جذب بازیکن خارجی نداریم و مجبوریم فقط از بازیکنان ایرانی استفاده کنیم، که البته برای ما افتخار است. همین بازیکنان ایرانی را رشد میدهیم و به بسکتبال کشور معرفی میکنیم.
وی در رابطه با چالش تیمهای نظامی، گفت: هر سال تعدادی از بازیکنان ما به پایان خدمت میرسند و جدا میشوند و تعدادی جدید اضافه میشوند. این شرایط برای ما طبیعی شده است و ما افتخار میکنیم که بازیکنان پس از حضور در تیم ما به تیمهای لیگ برتر یا حتی تیم ملی راه پیدا میکنند و قراردادهای خوبی میگیرند. این نشان میدهد که باشگاه ما مسیر درستی را طی میکند.
سرمربی تیم بسکتبال پدافند با بیان اینکه تیمهای دیگر امکان جذب بازیکن خارجی دارند، اظهار کرد: طبق قانون سازمان لیگ، هر تیم میتواند سه بازیکن خارجی داشته باشد که دو نفر همزمان در زمین باشند. این موضوع کار را برای تیم جوانی مثل ما سختتر میکند. با این حال ما در سالهای گذشته هم نشان دادیم که انگیزه بازیکنان میتواند جای بازیکنان خارجی را پر کند. البته اگر بازیکن خارجی باکیفیت به لیگ بیاید، میتواند به جذابیت مسابقات کمک کند و باعث پیشرفت بازیکنان ایرانی شود.
صیفی درخصوص اهداف تیم، تصریح کرد: حفظ سهمیه لیگ برتر برای ما اهمیت زیادی دارد، اما مهمتر از آن این است که بازیکنان در دوران خدمت سربازی از ورزش دور نمانند. سیاست اصلی باشگاه پدافند، حمایت از ورزشکاران در رشتههای مختلف است. هزینههایی که در ورزش میشود نباید هدر برود و ما تلاش میکنیم بازیکنان در همین مدت خدمت هم در چرخه ورزش کشور باقی بمانند.
وی. با اشاره بر اینکه متأسفانه تماشاگر آنچنانی نداریم، گفت: از مردم ورزشدوست اصفهان میخواهم به سالن بیایند و این بازیکنان جوان را تشویق کنند. مطمئن باشید اگر چنین حمایتی شکل بگیرد، نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.
نظر شما