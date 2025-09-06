به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در چهل و نهمین مسابقات جهانی برنامه‌نویسی دانشجویی ICPC که طی روزهای ۹ تا ۱۴ شهریور در کشور آذربایجان برگزار شد، ۱۴۰ تیم برتر جهان به رقابت پرداختند. این تیم‌ها که از میان بیش از ۷۳ هزار دانشجو از ۳٬۴۲۴ دانشگاه از ۱۰۳ کشور جهان طی مسابقات انتخابی برگزیده شده بودند، به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان، تیم دانشگاه صنعتی شریف با حل ۹ مسئله از ۱۲ مسئله مسابقه، ضمن کسب رتبه‌ی ۱۶ جهان در جمع ۵ تیم حائز رتبه‌ بالاترین افتخار (highest honor) قرار گرفت و در جدول امتیازات بالاتر از تیم‌های دانشگاه‌های معتبری چون کمبریج، برکلی، UCLA، جورجیاتک، CMU، پوردو، EPFL، دوک، ایلینویز، تگزاس، تورنتو، UBC، راتگرز، شیکاگو و ETH ایستاد.

از نکات برجسته عملکرد این تیم، حل یکی از دشوارترین مسائل مسابقه سریع‌تر از تمام تیم‌های دیگر بود که منجر به دریافت جایزه‌ ویژه‌ اولین حل برای مسئله شد.

همچنین تیم دانشگاه صنعتی شریف با اختلاف چشمگیر به‌عنوان برترین تیم منطقه‌ غرب آسیا در این مسابقات شناخته شد و جایزه‌ قهرمانی منطقه‌ غرب آسیا را نیز به دست آورد. تیم دوم این منطقه از دانشگاه چنای هند موفق به حل ۷ مسئله شد و رتبه‌ی ۶۰ جهان را کسب کرد.

تیم دانشگاه صنعتی شریف متشکل از علی صفری، علیرضا کشاورز و امیرمحمد شاهرضایی، دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر بود و هدایت آن را دکتر حمید ضرابی‌زاده بر عهده داشت.