۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

دستگیری محکوم ۹۷ میلیارد تومانی در رضوانشهر

رضوانشهر- فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از دستگیری یک محکوم متواری ۶۵ ساله با محکومیت قضائی به پرداخت بیش از ۹۷ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر اظهار کرد: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود و پس از رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از دستگیری جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری تصریح کرد: پلیس در سایه حمایت‌های قضائی و مشارکت‌های مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانون‌شکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.

کد خبر 6595550

