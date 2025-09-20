دستگیری محکوم ۹۷ میلیارد تومانی در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر اظهار کرد: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود و پس از رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم پس از دستگیری جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری تصریح کرد: پلیس در سایه حمایتهای قضائی و مشارکتهای مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانونشکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.
نظر شما