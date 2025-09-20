  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

سفر رئیس جمهور عراق به آمریکا

رئیس جمهور عراق برای مشارکت در هشتادمین دور از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک برگزار می‌شود، به آمریکا سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق عازم آمریکا شد.

یک هیئت عالی رتبه شامل فؤاد حسین، وزیر خارجه، قبال طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، صالح الحسناوی، وزیر بهداشت، ایوان فائق جابرو، وزیر مهاجرت و امور مهاجران و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات عراقی، عبداللطیف رشید را در این سفر همراهی می‌کنند.

