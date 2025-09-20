به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری در آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان با تجلیل از مجاهدتهای جوانان دهه هشتادی در میدانهای مقاومت، این نسل را نتیجه تربیت دینی و معنویتزایی سپاه دانست و از تعامل بیسابقه سه رکن فرماندهی، حفاظت و دفتر نمایندگی بهعنوان رمز موفقیت استان یادکرد.
وی با اشاره به نقشآفرینی جوانان در جنگ دوازدهروزه اخیر، گفت: وقتی به سن شهدای این نبرد نگاه میکنیم، اغلب جوانانی بیست تا بیست و چهارساله هستند؛ همانهایی که دشمن گمان میکرد میتواند آنها را فریب دهد، اما در میدان و پشتجبهه نقشه بیستسالهاش را بر آب کردند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: برنامههای متنوع از اردوهای خانوادگی معنویت افزا تا آموزشهای قرآنی برای همه پاسداران، بخشی از مسیر تربیت نیروهای متعهد است. اجرای طرح ارزیابی قرآنی و ارتقای روخوانی تمام پاسداران استان، ابتکاری ماندگار در سال گذشته بود.
سردار باقری، هماهنگی و تعامل کامل میان فرماندهی، حفاظت اطلاعات و دفتر نمایندگی ولیفقیه را بزرگترین سرمایه سپاه لرستان خواند و تصریح کرد: اصل ما پیشگیری است و به لطف همکاریها، در دو سال گذشته حتی یک پرونده انضباطی منجر به اخراج نداشتهایم.
نظر شما